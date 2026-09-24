Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal lanzará en octubre el Expediente Llave MX, como una herramienta que permitirá a las dependencias consultar documentos digitales de los ciudadanos, con su autorización, para evitar que tengan que presentarlos nuevamente en cada trámite.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), informó que el desarrollo está listo y comenzará con siete documentos de alta demanda.

«Esto es lo que implica: que lo que viaja son los documentos en línea, no las personas de ventanilla en ventanilla. Con la autorización de las personas, las autoridades pueden consultar documentos digitales y también expedir documentos digitales», explicó.

Entre los documentos que se incorporarán se encuentran la CURP, actas del Registro Civil, cédula profesional, constancia de situación fiscal y constancia federal de antecedentes penales.

Peña Merino aseguró que los documentos integrados al expediente tendrán la misma validez que sus versiones físicas y que cada persona decidirá voluntariamente si utiliza la herramienta.

El funcionario dijo que el lanzamiento forma parte de la estrategia de simplificación administrativa, con la que, afirmó, se han intervenido más de 4 mil trámites federales y eliminado mil 947.

Detalló que los requisitos solicitados en esos procedimientos disminuyeron en promedio de seis a dos, mientras que los tiempos de resolución se redujeron de 44 a 22 días, según las cifras presentadas por la ATDT.

Explicó que uno de los servicios intervenidos es la Plataforma Nacional del Registro Civil, que permite solicitar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como correcciones, sin acudir necesariamente al lugar donde fue registrada la persona.

El funcionario dio a conocer que la plataforma conecta los registros civiles del País y la red consular, lo que permite realizar algunos de esos procedimientos desde el extranjero.

En materia de pasaportes, Peña Merino reportó una reducción de 21 trámites a cinco y de seis requisitos promedio a tres, mediante un sistema utilizado por unos 5 millones de personas.

Para los mexicanos en el exterior, informó que los procedimientos consulares disminuyeron de 72 a 37 y que la plataforma Mi Consulado ha sido utilizada por 2.5 millones de personas.

La estrategia también contempla la homologación de procedimientos estatales y municipales, luego de que las 32 entidades y los municipios suscribieron el Pacto Nacional para la Simplificación y Digitalización.

El acuerdo prevé catálogos únicos para que un mismo trámite tenga los mismos requisitos en las distintas entidades y municipios del País, de acuerdo con Peña Merino.

Para establecimientos mercantiles de bajo impacto, el funcionario aseguró que la plataforma nacional permitirá abrir desde un teléfono celular, en cinco minutos, negocios que no requieran licencia para venta de alcohol.

La ATDT reportó además que actualmente se realizan alrededor de 2 millones de trámites digitales diarios y que Llave MX cuenta con 30 millones de usuarios y está vinculada con 266 trámites y servicios.