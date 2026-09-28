Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que publicará mensualmente un mapa de precios para comparar, por cadena comercial, el costo de cada uno de los 24 productos que integran la canasta básica.

El nuevo instrumento permitirá identificar las diferencias de precios de un mismo artículo entre establecimientos con cobertura nacional, mediante una clasificación por colores que distinguirá los productos más baratos de los más caros.

En la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Profeco, Iván Escalante, presentó el primer ejercicio y explicó que estará disponible en las redes sociales de la dependencia.

«Es un mapa de calor de los precios promedio por cadena, con cobertura nacional, de cada uno de los productos que integran la canasta Pacic, de estos 24 productos», señaló.

Como ejemplo, indicó que el aceite registró un precio promedio de 30.52 pesos en La Comer, frente a 35.52 pesos en Walmart, una diferencia de cinco pesos por producto.

Escalante explicó que el mapa utilizará los colores verde, amarillo y rojo para distinguir los precios y facilitar la comparación entre establecimientos.

«Vamos a estar este mismo ejercicio publicándolo cada mes para que identifiquen los precios de cada uno de los artículos y tomen una mejor decisión al momento de adquirir estos productos de la canasta básica», indicó.

Coloca Profeco sellos en gasolineras BP

Escalante informó que Profeco colocó lonas y sellos de advertencia en dos estaciones de BP en Puebla, luego de detectar precios elevados de combustible que los establecimientos no pudieron justificar.

Explicó que ambas gasolineras habían sido señaladas en monitoreos anteriores y que, tras las visitas de verificación, se detectaron incumplimientos en materia de comportamiento comercial.

«Ya fuimos a hacer una visita y colocamos lonas y sellos de advertencia por incumplimiento en el comportamiento comercial, ya que no justificaron cobrar precios tan altos», afirmó.

El funcionario exhibió también una estación BP en Tlaxcala que vendía el diésel en 28.74 pesos por litro, con un margen de ganancia de 2.90 pesos.

En contraste, señaló que el precio promedio nacional del diésel se ubicó en 27 pesos por litro, objetivo del acuerdo de estabilización de precios, y presentó una estación Pemex en Chalco, Estado de México, que lo ofrecía en 26.89 pesos.

Profeco mantiene un mapa virtual para consultar los precios de gasolina regular y diésel por estación de servicio.