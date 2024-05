Lanzará nuevo disco Amanda Miguel

CDMX.- Amanda Miguel, nacida en Argentina pero popularizada en México, desarrolló su carrera artística en California. Esta mezcla de culturas e influencias la llevó a profundizar en su identidad musical, dando como resultado su nuevo disco, Yo Soy.

«Nací en la Patagonia argentina, y cuando vuelvo a mi país me dicen ‘pero usted es mexicana’. Empecé mi carrera en México, me hice en México; los mexicanos me hicieron Amanda Miguel, y nunca me dediqué a mi país, pero llegó el momento», afirmó la cantante, de 67 años, desde su casa en Los Ángeles.

El 10 de mayo, la intérprete de «Él Me Mintió» presentará el álbum, donde explora por primera vez el folclor de su tierra natal. La viuda de Diego Verdaguer ya lanzó versiones de «Soy Pan, Soy Paz, Soy Más» y «Sólo le Pido a Dios». La más reciente es «Balderrama», popularizada por Mercedes Sosa.

«Fue una idea que nació con Diego, quien me sugirió grabar ‘Balderrama’. Pablo Márquez, el productor, también participó. Estábamos en una reunión cantando, y me pidieron cantar algo. Solo conocía ‘Balderrama'», recordó la cantante.

Tras la pérdida de Verdaguer, Amanda ha replanteado su misión, fortaleciéndose para no caer en la tristeza. (Juan Carlos García/Agencia Reforma)