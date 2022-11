Victor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al considerar que México no ha cumplido sus compromisos en materia de protección de la totoaba y la vaquita marina en el Golfo de California, el Secretariado de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, por sus siglas en inglés) plantea recomendar sanciones comerciales contra el País hasta que presente un plan de acción efectivo.

Y fija el próximo 28 de febrero, como fecha límite para la entrega de dicho plan.

En un documento de trabajo para la 75 Reunión del Comité Permanente de la CITES, a realizarse en Panamá el 13 de noviembre, recuerda que, en su decisión 18.293, la 18 Conferencia de las Partes (COP) de la Convención instó en 2019 a México a «tomar medidas inmediatas y efectivas antes del 1 de noviembre de 2019 en respuesta a las amenazas a la totoaba y la vaquita marina planteadas por el comercio ilegal (de la primera)».

La COP llamó en específico a desplegar autoridades gubernamentales con poderes legales de incautación y arresto, junto con la Secretaría de Marina, para prevenir efectivamente que pescadores y embarcaciones ingresen a la zona de refugio de la vaquita marina.

Durante un proceso de revisión del cumplimiento de las recomendaciones formuladas a México, realizado en el primer semestre de este año, indica el Secretariado, se identificaron diversos motivos de preocupación.

Advierte en particular sobre el involucramiento del crimen organizado en el tráfico ilegal de la totoaba.

«Estos grupos del crimen organizado cuentan con redes bien desarrolladas para facilitar una variedad de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, de personas y de especímenes de vida silvestre, sin tener en cuenta la dignidad y los derechos de las personas y comunidades, la autoridad de los funcionarios, y el daño causado por sus actos a los medios de subsistencia, la conservación y la naturaleza», alerta.

En tanto, señala, a pesar del incremento de la vigilancia, se continua practicando la pesca ilegal en la zona de refugio de la vaquita marina.

Durante una misión técnica en Baja California realizada en junio, detalla, se pudo comprobar que cuando se detectan irregularidades en el refugio de la vaquita marina y áreas de tolerancia cero, las medidas tomadas por las autoridades no son lo suficientemente firmes para disuadir a los pescadores ilegales y frenar las actividades de los delincuentes que los reclutan.