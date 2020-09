Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras concluir que la epidemia de Covid-19 está fuera de control en el País, seis ex Secretarios de Salud proponen modificar la estrategia actual y poner en marcha un Plan nacional de ocho semanas que incluya aplicación nacional de pruebas para ubicar el movimiento del virus y contener su expansión.

“Este propósito puede ser la base para restablecer la coordinación con todos los gobiernos -federal y estatales- con todos los sistemas de salud, públicos y privados, los cuales, a partir de los mapas de infección, pueden planear las medidas subsecuentes hacia un nuevo periodo extraordinario de seis a ocho semanas para el genuino control de la epidemia (el tiempo promedio que han necesitado otros países en ese objetivo)”, plantean.

En el análisis –al que tuvo acceso REFORMA–, elaborado por Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón, los ex secretarios afirman que México está pagando una estrategia fallida que subestimó la gravedad de la pandemia de Covid 19.

La escasa aplicación de pruebas y la “incomprensible negativa” a realizarlas; el desorden administrativo que se tradujo en falta de insumos, el menosprecio al Consejo de Salubridad General; un modelo errático e insuficiente para identificar la pandemia y la resistencia anticientífica al uso de cubrebocas, son sólo algunas de las fallas en el manejo de la epidemia, según los ex funcionarios.

El diagnóstico convocado por el Consejo Consultivo Ciudadano alerta que el 79 por ciento de los fallecidos no recibió cuidados intensivos, lo que contrasta con la holgura reportada en hospitales.