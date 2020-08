Gestiona el senador Juan Antonio Martín del Campo la reactivación económica en el estado para que taxistas, restaurantes y demás comercios se integren a una aplicación para teléfono celular de una empresa aguascalentense a bajo costo, a fin de que el recurso que se genere, se quede en el estado y no tengan que pagar grandes cantidades como ocurre con plataformas extranjeras.

En conferencia de prensa, resaltó que ante la difícil situación económica que vive el estado y el país, buscó alianza estratégica con empresarios locales Y sumar a restauranteros, personas de antros, taxistas, gente del sector de la construcción, entre otros, para contar con una aplicación para teléfono celular mediante una plataforma local. “Esto gracias a la solidaridad de nuestros amigos empresarios no va a tener ningún costo. Este programa busca que Reviva Aguascalientes, es para poder reactivar el tema económico, se quiere hacer sinergia entre todos y con esto tener mejores resultados”.

Detalló que la inversión para la generación de dicha App por parte de la empresa aguascalentense Icon fue de 50 millones de pesos, aunque gracias a su gestión, ésta donará 27 millones de pesos en la inscripción de 5 mil 400 vales, a igual número de empresas para que se puedan inscribir y colocar a cualquier tipo de negocios.

Durante el evento, Juan Antonio Martín del Campo hizo entrega de los primeros vales de inscripción a la plataforma a trabajadores de distintos sectores y finalmente, reiteró su interés, pese a no haber encontrado aún eco por parte del grupo mayoritario de MORENA en el Senado, de continuar encaminando su labor legislativa hacia la búsqueda de soluciones para la reactivación económica de nuestro estado.

¡Participa con tu opinión!