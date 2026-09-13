Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Mentiras All Stars reunió finalmente a Danna y Belinda sobre el escenario del Auditorio Nacional, donde cerca de 10 mil personas asistieron a la primera de dos funciones.

Inspirado en Mentiras, El musical, el espectáculo congregó a distintas generaciones del llamado “Mentiverso”. Belinda retomó el personaje de Daniela, mientras Danna debutó como Yuri y Mariana Treviño volvió a interpretar a Lupita.

La propuesta no reproduce íntegramente la historia del musical ni funciona como concierto, sino que recupera algunos de sus momentos y números más representativos. Canciones como “La Gata Bajo la Lluvia”, “Él Me Mintió”, “Mentiras” y “Pobre Secretaria” formaron parte del repertorio.

Uno de los momentos más celebrados fue “Amiga Mía, Ese Hombre No Se Toca”, interpretada con Danna y Belinda al centro del escenario.

El cierre reunió a distintas versiones de Lupita, Dulce, Daniela y Yuri con “Mudanzas” y “Tiempos Mejores”.