Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal puso en marcha una campaña dirigida a los hombres para combatir el machismo, el acoso sexual, los discursos de odio contra las mujeres y las prácticas que reproducen la violencia, mediante 12 compromisos que comenzarán a promoverse en las escuelas.

La Subsecretaria de Igualdad Sustantiva, Elvira Concheiro, explicó que la estrategia «Hombres por la Transformación» pretende modificar conductas cotidianas, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, las comunidades y las redes sociales.

«Los 12 compromisos que aquí presentamos surgieron de mesas de trabajo con hombres de distintos sectores y ocupaciones, los cuales reflexionaron acerca de su papel para garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias», explicó.

Concheiro señaló que la campaña busca involucrar a los propios hombres en la revisión de sus comportamientos y en el rechazo de las expresiones de violencia que afectan a mujeres, adolescentes y niñas.

Los compromisos incluyen renunciar a cualquier tipo de agresión y a la complicidad con el machismo, el clasismo y el racismo, además de combatir el acoso y el abuso sexual en la familia, la calle, la escuela y el trabajo.

La estrategia también llama a condenar el odio y el acoso sexual en espacios digitales, rechazar los grupos virtuales que promueven la humillación de las mujeres y cuestionar los estereotipos que limitan la libertad de las personas.

Según la Subsecretaria, otro de los puntos busca que los hombres compartan las tareas de cuidado, en lugar de considerarlas una obligación exclusiva de las mujeres.

Los compromisos abarcan además el cuidado de la salud física y emocional, el respeto a los pueblos indígenas y afromexicanos, la no discriminación de la diversidad sexual y la participación democrática en las decisiones familiares.

También proponen ejercer el poder sin recurrir a la opresión, trabajar por la paz y contribuir a que mujeres y niñas puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y seguridad.

Concheiro informó que la campaña combinará actividades presenciales y difusión digital para promover estos compromisos en distintos sectores de la población.

Firman compromisos

Como parte del lanzamiento, más de 500 estudiantes del Conalep Iztapalapa IV participaron en la firma de los compromisos y se realizó un enlace hasta la mañanera.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, anunció que la estrategia se extenderá a más de 300 planteles del País, con la participación prevista de más de 170 mil alumnos varones.

La Secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, informó que el 27 de noviembre se realizará un foro con instituciones federales y estatales para discutir la participación masculina en la prevención de la violencia.