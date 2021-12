La Secretaría de Salud del Estado alertó sobre productos publicitados como medicinales, los cuales carecen de registro sanitario y, por lo tanto, representan un riesgo para la salud de quienes los consumen.

El director de Regulación Sanitaria, Octavio Jiménez Macías, informó que, de acuerdo con la alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se identificó que el producto denominado “Cicatrisan Plus Max” no tiene registro, ni cuenta con los permisos necesarios.

Este producto es publicitado y comercializado en redes sociales y sitios de internet como medicamento al que se le atribuyen efectos contra padecimientos como úlceras gástricas, colitis, gastritis aguda o crónica, divertículos y la prevención de cáncer de colon.

La segunda alerta sanitaria se refiere al producto denominado “365 SKINNY High Intensity” o “BODY BALANCE High Intensity”, publicitado con propiedades acelerantes en la pérdida de peso, inhibidor del apetito y neutralizador del estrés.

El funcionario mencionó que, de acuerdo con la dependencia ya mencionada, este producto no cuenta con registro sanitario y se publicita de forma irregular como suplemento alimenticio; además, se desconocen los ingredientes en su formulación y carece de responsable de fabricación. Pese a todo lo anterior, advirtió que se encuentra a la venta en sitios web y se publicita en redes sociales.

Señaló que, en ambos casos, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en su artículo 6°, indica que a los suplementos alimenticios no podrán atribuírseles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, nutritivas o estimulantes.

Asimismo, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en su artículo 171, indica que los suplementos alimenticios a los que se les incorporen sustancias con acción farmacológica no podrán comercializarse en territorio nacional.

Por ello, pidió a la población no adquirir ni usar estos productos, así como cualquier otro que no se ajuste a la normatividad vigente, y, en caso de encontrarlos a la venta, realizar la denuncia correspondiente en la página https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.

