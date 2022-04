Carlos Eduardo Martínez Reyes Agencia Reforma

CDMX.- El Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó en 52 segundos los cuestionamientos sobre la votación de la sesión del 7 de abril, cuando no se alcanzaron los votos para declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Zaldívar apuró a los ministros, en la sesión de ayer, para validar el documento que deja constancia de aquella discusión.

«Obviamente que el acta ya no será variada, ya fue votada de manera unánime, y si hay aclaraciones que hacer, se harán por las señoras y señores ministros en un voto aclaratorio», manifestó Zaldívar.

Sin mencionar sus razones, los ministros Jorge Pardo, Norma Piña y Juan Luis González Alcántara anunciaron que harían un voto aclaratorio, mientras que Luis María Aguilar fue interrumpido por Zaldívar cuando intentaba hacer un comentario sobre el tema.

Al final, los Ministros no modificaron la votación de hace dos semanas, impugnada por el senador Emilio Álvarez Icaza, en calidad de representante común de 43 legisladores de Oposición.

El argumento del legislador es que en la revisión de algunos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica se alcanzaron los 8 votos para declarar la inconstitucionalidad, pero sólo se contaron 7.

La Corte determinó no darle trámite al recurso de los senadores con la versión de que no contaba con la firma de los promoventes. En la sesión no hubo mención a dicha solicitud.

¡Participa con tu opinión!