Liliana Castillo Rivero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque en el país aún no hay casos registrados de la llamada viruela del mono, la Dirección General de Epidemiología emitió un aviso para recomendar a médicos el protocolo a seguir cuando reciban un caso sospechoso.

Desde el pasado 13 de mayo, 13 países no endémicos de la enfermedad han reportado casos de la viruela símica, entre ellos Estados Unidos y Argentina.

Hasta el 21 de mayo se han reportado 92 casos confirmados y 28 sospechosos y no se han notificado defunciones.

En el aviso de la Secretaría de Salud se establecen las definiciones operacionales de caso sospechoso, probable y confirmado.

La dependencia pidió a los médicos que ante la identificación de casos se deberá reportar a través del Sistema de Notificación Inmediata.

La unidad médica, privada o pública deberá notificar a la jurisdicción sanitaria.

Apunta que el diagnóstico confirmatorio se realizará en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Francisco Monroy López, experto en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, señaló que existe el riesgo de que la viruela del mono llegue a nuestro país.

Señaló que la probabilidad de que se disemine dependerá de la oportunidad con que se reporte, del conocimiento médico, así como de las políticas que establezca la autoridad.

