Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una guía para el regreso a clases y mantiene un monitoreo de 734 productos, entre útiles escolares, uniformes, zapatos y tenis, a dos semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Iván Escalante, titular de Profeco, recomendó a madres, padres y personas cuidadoras comparar precios antes de comprar, pues los costos de los artículos requeridos para las aulas varían de manera considerable entre establecimientos.

«Estamos publicando una guía de regreso a clases, precisamente para planear los gastos familiares, conocer los derechos que se tienen al contratar servicios escolares, tecnología responsable, ahorro, control parental, reparación y sustentabilidad de todos los aparatos electrónicos o eléctricos que utilizamos para la escuela», señaló.

La Guía de Regreso a Clases también contiene recomendaciones sobre alimentación escolar saludable, tecnologías domésticas y actividades para niñas y niños relacionadas con sus derechos y el consumo responsable.

Escalante afirmó que el documento ya está disponible en el sitio de internet de Profeco, junto con las comparaciones de precios recopiladas por la dependencia.

«Para que las madres y padres de familia o personas cuidadoras que aún no han pedido los útiles escolares puedan consultar este comparativo de precios», explicó.

El ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria iniciará el lunes 31 de agosto y concluirá el 9 de julio de 2027, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública.

El periodo contempla 185 días efectivos de clases para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades.

Antes del retorno de los alumnos, del 24 al 28 de agosto, docentes participarán en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Profeco recomendó revisar precios y las condiciones de compra de los productos y servicios escolares, a fin de planear el gasto familiar antes del arranque del nuevo ciclo.