Alfredo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL:

La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo lanzó ayer una campaña encaminada a reducir el costo de productos de la canasta básica mediante su canalización cercana al consumidor y marcas genéricas de menor precio.

Pedro Nieto, director comercial de reposición de Oxxo, dijo que la idea es que los consumidores adquieran su despensas de forma cercana, sin necesariamente pagar la conveniencia de surtirla de manera emergente, sino de forma planeada, sin exceso de artículos y de manera continua sin tener que gastar en transporte para su adquisición.

«No tenemos un estimado de ahorro, pues varía y no estriba necesariamente sólo en el precio», indicó.

«Pero armamos una lista de productos que podrán adquirirse al precio competitivo, sin que para ello el consumidor tenga que erogar en transporte o pagar un mayor precio por tenerlo más cercano».

Explicó que la campanada denominada Canasta Oxxo incluye artículos que en su mayoría rondarán precios de 20 pesos entre los que están arroz, frijoles, productos lácteos, aceite, limpiadores y detergentes, papel higiénico y atún, entre otros de marcas propias de OXXO, como La Posada y Azalea, que tendrán un papel protagónico en esta oferta, junto con marcas reconocidas en el mercado.

«Existe una despensa completa que se comercializa por distintos canales ya sea para el mes o para la semana , pero lo que buscamos es que haya una alternativa a buen precio y cerca del hogar que genere un ahorro en el producto, pero también en el traslado pues un 20% del gasto hoy en día se dedica al transporte», añadió Nieto.

«Se trata de tener esta oferta de día a día para reposición diaria entres o cuatro productos que solucionen estas necesidades son desembolsar más con paquetes de 50 o 100 pesos para esas necesidades».

Indicó que por ahora la campaña inició con 12 productos que están disponibles en exhibidores especiales de sus establecimientos que permiten que el consumidor tenga como referencia que se trata de básicos.