Staff Agencia Reforma

BOGOTÁ, Colombia.- El Presidente argentino Javier Milei arremetió contra sus homólogos Gustavo Petro, de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador, de México, en una entrevista concedida al periodista de CNN Andrés Oppenheimer, que se transmitirá el domingo.

Durante la entrevista, Milei hizo referencia a las críticas a su Gobierno por parte del Presidente López Obrador.

«Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece», expresó con seriedad.

En otros adelantos de la entrevista con Oppenheimer, se muestran declaraciones de Milei en las que dice de Petro que «mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista».

Las reacciones en Bogotá no se hicieron esperar: el Gobierno colombiano ordenó ayer la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina como protesta a las declaraciones.

La relación bilateral se ha tensado desde la llegada de Milei al poder, quien en varias ocasiones ha criticado abiertamente a Petro, primer izquierdista en gobernar en Colombia, y quien consideró el triunfo del argentino como un momento «triste para América Latina».

La Cancillería colombiana recalcó en un comunicado que no es la primera vez que Milei insulta a su Presidente, lo que ha «deteriorado la confianza de nuestra nación».

En otra entrevista concedida en enero, Milei llamó a su homólogo «un comunista asesino que está hundiendo a Colombia», lo que provocó que el Gobierno de Petro llamara a consultas al Embajador colombiano en Argentina, Camilo Romero.