CDMX.- Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez, compartió mensajes en redes sociales contra quienes difunden rumores y cuestionan la moral de otras personas, en medio de las dos denuncias por presuntos delitos sexuales que enfrenta el actor.

La exmodelo, de 58 años, publicó reflexiones en Instagram que fueron interpretadas como una respuesta a las acusaciones contra su hijo, aunque no hizo referencia directa a él.

Prince no ha emitido declaraciones formales sobre las investigaciones, pero anteriormente reaccionó con un “me gusta” al video en el que Vadhir rechazó las acusaciones. Eugenio Derbez tampoco se ha pronunciado sobre el caso.

El pasado 20 de noviembre, el actor aseguró ser víctima de un presunto intento de extorsión, denunció supuestas irregularidades en las investigaciones y negó estar escondiéndose de las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cuenta con datos de prueba relacionados con la denuncia de una modelo estadounidense de 19 años, por hechos presuntamente ocurridos en abril.

Una segunda denuncia, por presunta agresión sexual contra una adolescente de 15 años, es investigada por la Fiscalía General de la República.

Ambas investigaciones continúan abiertas, sin que exista una sentencia que determine la responsabilidad penal del actor, quien mantiene su presunción de inocencia.