Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras las protestas de trabajadores por las condiciones laborales y las carencias en los servicios médicos, el Gobierno federal anunció un plan emergente de 120 días para el IMSS, con una inversión de 11 mil 745 millones de pesos para mejorar salarios, contratar personal, adquirir equipos hospitalarios y reducir los rezagos en cirugías y consultas de especialidad.

En la mañanera, el director del Instituto, Zoé Robledo, presentó 12 acciones que deberán ejecutarse entre el 27 de octubre y el 24 de febrero de 2027, mediante ahorros, ajustes al gasto y nuevos esquemas de contratación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que personalmente intensificó la revisión de los servicios de salud y que, con apoyo de la Secretaría de Hacienda y equipos del Instituto, se identificaron áreas donde podrían reducirse costos para destinar mayores recursos a las necesidades hospitalarias.

«Son 12 acciones 12 puntos que tenemos que mostrar los avances en los próximos cuatro meses», afirmó.

Robledo detalló que la primera medida consiste en elevar de 6.8 a 8 por ciento el incremento salarial para aproximadamente 504 mil trabajadores en activo, distribuido en 4 por ciento al sueldo tabular y otro 4 por ciento a la ayuda de renta.

Informó que el aumento inicialmente previsto representaba un esfuerzo de 20 mil millones de pesos, mientras que la mejora adicional implicará otros 5 mil 229 millones, con efectos en los pagos que comenzarán a recibir los trabajadores esta semana.

«Retomamos el diálogo con el sindicato y buscamos eficiencias en el gasto para poder pasar del 6.8 que se había propuesto y aprobado en el en el congreso al 8% con 4% al salario tabular y 4% a la ayuda de renta», explicó.

Sostuvo que el programa contempla además la basificación de 10 mil 939 trabajadores durante octubre y noviembre, con una inversión de 3 mil 140 millones de pesos.

Entre los beneficiarios se encuentran 7 mil 378 trabajadores contratados temporalmente durante la pandemia de Covid-19, así como personal de enfermería, médicos, camilleros y empleados de distintas áreas hospitalarias.

Sheinbaum informó que también ordenó acelerar la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas para cubrir vacantes en hospitales y turnos donde existe insuficiencia de personal, principalmente en medicina interna, urgencias y radiología.

«En este caso yo le pedí a Zoé que fuera una contratación de expedita era mucho más rápida», señaló.

La convocatoria se publicará el 3 de noviembre y las contrataciones se realizarán mediante un mecanismo especial autorizado por el Consejo Técnico del IMSS, con prioridad en turnos vespertinos y nocturnos.

En equipamiento, el Instituto adquirirá 100 aparatos de alta tecnología, entre ellos tres aceleradores lineales, cuatro resonancias magnéticas, 26 tomógrafos y 67 mastógrafos.

También comprará 2 mil 917 equipos para distintos servicios hospitalarios, incluidas máquinas de anestesia, arcos en C y monitores móviles de signos vitales.

La estrategia contempla renovar 18 mil 16 piezas de mobiliario hospitalario, entre camas, camillas, sillones para urgencias, sillas de ruedas y otros equipos utilizados en la atención y traslado de pacientes.

Entre las adquisiciones se encuentran 6 mil 194 camas de hospitalización, 5 mil 851 camillas para urgencias y traslados, mil 977 sillas de ruedas y mil 321 sillones reclinables para pacientes de urgencias.

En materia de infraestructura, el programa incluye mantenimiento emergente de 458 sistemas de aire acondicionado y enfriamiento, 135 equipos de casas de máquinas y la sustitución de 63 elevadores.

Según el director del IMSS, para mejorar el suministro de materiales de curación, el IMSS digitalizará las solicitudes de insumos dentro de los hospitales, con el objetivo de conocer en tiempo real qué productos se requieren, cuáles fueron entregados y cuáles permanecen pendientes.

Robledo explicó que el sistema permitirá eliminar formatos manuales utilizados por 7 mil 36 integrantes del personal de enfermería, mediante la incorporación de mil 900 equipos de cómputo.

En Palacio Nacional, informó que la estrategia también contempla modernizar almacenes, sistemas de distribución y mecanismos de control de medicamentos para mejorar el surtimiento de recetas en las farmacias del Instituto.

«Lo que se busca es que nadie salga de la farmacia sin su medicamento», sostuvo el funcionario, quien afirmó que los derechohabientes podrán reportar recetas incompletas mediante la plataforma Receta Completa y una línea telefónica.

También adelantó que se ampliará la vigencia de las prescripciones para evitar que deban regresar a consulta cuando no consigan sus medicamentos dentro de las 72 horas anteriormente establecidas.

Para abatir el rezago quirúrgico, el IMSS realizará 31 mil 700 cirugías extraordinarias mediante jornadas nocturnas y de fin de semana, con la participación de médicos del propio Instituto que podrán recibir una remuneración adicional.

El programa incluye 11 mil 305 operaciones de cataratas, 7 mil de vesícula, 5 mil 893 de prótesis de rodilla, 3 mil 744 de hernias, mil 481 histerectomías y mil 311 prótesis de cadera.

«Esto nos va a permitir que alguien que ha estado esperando su cirugía o que ya tiene una fecha, pero es demasiado lejos pueda atenderse», explicó Robledo.

En consultas de especialidad, el Instituto prevé realizar cerca de 60 mil atenciones adicionales mediante agendas digitales, para evitar que al cierre del año se suspendan citas y los pacientes sean enviados hasta enero o febrero.

Dio a conocer que el último componente del programa consiste en reforzar las áreas de urgencias mediante contratación de personal, ampliación de espacios, incorporación de camas y sillones, y nuevos mecanismos de comunicación con los familiares.

Robledo anunció que la aplicación IMSS Digital permitirá consultar información sobre pacientes atendidos en urgencias y hospitalización, además de que se instalarán sistemas de conectividad en las salas de espera.

El director del Instituto explicó que los recursos para financiar las acciones provendrán de nuevos esquemas de adquisiciones, compras directas a fabricantes, subastas inversas, negociaciones con proveedores y reducción de servicios subrogados.

Entre los ejemplos mencionó la adquisición directa de máquinas de anestesia, con la que se prevé ahorrar alrededor de 400 millones de pesos respecto del costo de contratar un servicio integral.