Jesús Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Agentes de la Guardia Nacional (GN) lanzaron gas lacrimógeno a pobladores de la comunidad de Coacoyulillo, del municipio de Chilpancingo, que protestaron por su incursión al interior de domicilios y comercios donde, acusan, aprovecharon para robar.

«Disparen, disparen, lárguense de aquí», se escucha el grito de uno de los lugareños que junto con otros pobladores están armados con palos.

En un video que circula en redes sociales, los agentes de la GN, les piden a los pobladores que se retiren.

«¿Por qué se están metiendo a las casas?», le dice un poblador al grupo de agentes.

«Andan robando, son rateros», acusa otro de los lugareños; uno de los agentes lo niega y asegura que están trabajando.

«¿Por qué andan haciendo detonaciones?», grita el lugareño.

Luego se escuchan varias detonaciones y explosiones, junto con más gritos de la gente.

«Hay que sacarlos a la verga», grita un poblador al tiempo que se escuchan más detonaciones y se esparce el gas lacrimógeno de un color rojizo.

«Está la balacera ya, a la verga», grita un individuo del pueblo.

En otro video se ve a varios lugareños que se meten a una casa de donde salen cargando a varios menores de edad y mujeres que se cubren los ojos a consecuencia del gas.

«Miren aquí hay niños, aquí echaron bombas (de gas lacrimógeno) los hijos de su puta madre», dice otro de los pobladores.

En el video uno de los hombres acusa a los agentes de la GN de haberse metido a las tiendas del pueblo, supuestamente, para robar mercancía.

«Se metieron (a la tienda) para sacar los refrescos», denunció.

Otro hombre le aconseja a la gente que tome agua para no sentir los efectos del gas lacrimógeno.

En la comunidad de Coacoyulillo, ubicado en la Sierra de Chilpancingo, el Gobierno mantiene un despliegue de fuerzas de seguridad federal ante las denuncias de sus habitantes del acoso que sufren de integrantes de una organización criminal.

Tras el enfrentamiento que tuvieron con los habitantes de Coacoyulillo, los efectivos se retiraron de la zona.