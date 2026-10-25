CDMX.- Elon Musk presentó el primer adelanto de su adaptación de La Odisea, realizada mediante inteligencia artificial, con la que pretende ofrecer una versión que considera históricamente fiel al poema de Homero.

El empresario difundió un video de siete minutos elaborado con Grok Imagine, herramienta desarrollada por su compañía de inteligencia artificial, como parte de un proyecto anunciado meses atrás.

Según Variety, Musk había prometido producir un largometraje antes de finalizar 2026, luego de cuestionar diversas decisiones creativas de Christopher Nolan en su adaptación cinematográfica.

La compañía compartió el adelanto en X y solicitó comentarios del público sobre el resultado. El material contó con la colaboración de WonderStudiosX y el director Dev Walker.

Las críticas de Musk hacia Nolan estuvieron relacionadas principalmente con la selección del reparto, particularmente con Lupita Nyong’o como Helena de Troya y Elliot Page como Sinón.

El magnate consideró que estas elecciones no correspondían con su interpretación de los personajes descritos en la obra clásica.

La versión cinematográfica de Nolan, estrenada en julio, obtuvo una destacada respuesta comercial.

Por ahora, Musk no ha anunciado cuándo estarán disponibles los siguientes episodios de su producción, cuyo desarrollo depende de herramientas de inteligencia artificial generativa.