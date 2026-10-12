CDMX. -Britney Spears dio a conocer «She’ll Never Be Me», tema escrito y compuesto por Justin Timberlake, que quedó fuera de su tercer disco de estudio.

La canción había sido grabada para el álbum Britney (2001), que contiene éxitos como «I’m a Slave 4 U» y «Overprotected», pero quedó fuera.

Ayer fue lanzado como adelanto de la edición del 25 aniversario del material discográfico, que saldrá a la venta el 6 de noviembre, casi el mismo tiempo en el que ambos tuvieron una relación amorosa de tres años, que culminó en 2002.

Spears también trabajó en la canción con Alex Greggs, del dúo Riprock ‘n’ Alex G, quien hace cuatro años habló sobre ella en el podcast The Original Doll.

«La canción no se incluyó en el álbum no porque a la discográfica no le gustara, sino simplemente porque había material mucho mejor para elegir», indicó Greggs.

Aunque «She’ll Never Be Me» no llegó a incluirse, el álbum sí contó con la canción «What It’s Like to Be Me», en la que Justin cantó los coros, escribió y produjo.

«A veces la gente no percibe la voz de Justin hasta que se lo digo. Yo preguntaba: ‘¿No oyen a Justin de fondo?’. Sus voces embonan muy bien. Es una lástima que nunca llegaran a hacer más cosas juntos. Habría sido genial tener ese tipo de dúo romántico», añadió Greggs.

Por aquel entonces, Timberlake estaba terminando su etapa en *NSYNC y preparándose para iniciar su carrera en solitario.