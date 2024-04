CDMX. – Billie Eilish ha anunciado su tercer álbum de estudio, «Hit Me Hard and Soft», disponible globalmente a partir del 17 de mayo con Darkroom/Interscope Records. Este trabajo, promocionado como su más audaz hasta la fecha, ofrece una colección de canciones diversas pero cohesivas que desafían tendencias musicales.

Escrito y producido por Eilish y su hermano Finneas Baird O’Connell, el álbum refleja su compromiso artístico. A través de Instagram, Eilish compartió su emoción y nerviosismo, asegurando que no habrá sencillos previos y que desea ofrecer el álbum completo desde el principio. En un gesto hacia la sostenibilidad, tanto la versión física como digital utilizarán materiales reciclables y reutilizables.

El vinilo estará disponible en ocho colores, con el negro fabricado con material reciclado y las otras tonalidades con biovinilo. Los formatos de cassette y CD también serán ecoamigables, destacando el compromiso ambiental de Eilish.