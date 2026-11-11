Ángela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma
CDMX.- Belinda provocó rumores sobre un distanciamiento con Renata Notni después de publicar un mensaje sobre las falsas amistades, tras difundirse fotografías de la actriz junto al empresario Gonzalo Hevia Baillères, anteriormente relacionado sentimentalmente con la cantante.
Las imágenes muestran a Notni y Hevia paseando de la mano por West Hollywood, aunque ninguno ha confirmado un romance.
Posteriormente, Belinda compartió en Instagram una frase sobre las amistades falsas, acompañada de una canción alusiva a la traición amorosa.
Usuarios también señalaron que ambas dejaron de seguirse en redes sociales. Sin embargo, ninguna ha confirmado públicamente un conflicto ni explicado las razones del supuesto distanciamiento.