El ex presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, ha sido vinculado a un proceso penal después de ser denunciado por el presunto delito de violencia política en razón de género. Dos personas que trabajaban en el organismo electoral lo acusaron de discriminarlos por su orientación sexual mediante actos de homofobia y transfobia.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) obtuvo una resolución judicial que emitió el auto de vinculación a proceso contra el ex funcionario electoral por su presunta participación en actos de violencia política por razón de género.

Los cargos presentados por la Fiscalía se basan en las denuncias realizadas por dos ex compañeras de trabajo, quienes afirmaron haber sido víctimas de violencia por parte del acusado durante el desarrollo del Proceso Electoral Local en 2021. Estos hechos están tipificados y sancionados por la Ley General en Materia de Delitos Electorales en el artículo 20 Bis, fracción I.

La investigación se deriva de la denuncia presentada por Vania Castro Martínez, quien se desempeñaba como consejera del Distrito Electoral XVIII, y una colaboradora identificada como Lorena. Ambas acusaron públicamente al entonces Coordinador de Presidencia del Instituto Estatal Electoral, Víctor Díaz de León, de agresiones verbales, así como al presidente del organismo electoral por no atender las quejas contra su subordinado.

El Juez de Control y Juicio Oral determinó que la investigación contra el ex presidente continúe, por lo que el imputado deberá cumplir con medidas cautelares, como presentarse bimestralmente ante el Juzgado Penal, y se le prohibió acercarse a las víctimas y testigos. Se estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.