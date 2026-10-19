De entre la ingente oferta artística que se ofrece en los vertiginosos días de la Feria Nacional de San Marcos, hay dos espectáculos que no requieren de mayor publicidad; dos montajes que los feriantes buscan y a los que asisten casi sin siquiera conocer el título y/o el tema, la trama, con la certeza de que verán un buen trabajo. Se trata del Ferial de Aguascalientes y la obra de teatro que presenta La Columna de Aguascalientes en el segundo patio de la Casa de la Cultura, cuyo director, el maestro José de Jesús Velasco Velasco, murió la noche del pasado lunes 12 de octubre.

Pocos personajes como él, artista tan completo, un imprescindible a la hora de referirse a la historia del teatro de Aguascalientes en la segunda mitad del siglo XX y hasta prácticamente el día de su deceso, disciplina en la que se desempeñó como actor, director, productor, maestro en la Escuela Normal del Estado, al igual que en el área de prestaciones sociales del IMSS y en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura, de la que fue director, importante semillero de actores que luego se incorporaron a diversos grupos teatrales.

Además, incursionó en la danza, el canto, la proclamación de la palabra, etc. Por ejemplo, participó en el primer montaje de la coreografía, digamos que clásica (porque no fue la primera), de La pelea de gallos, en noviembre de 1962; en diversos momentos montó grupos de poesía coral, esa forma de expresión lírica tan común en los años setenta, etc. Participó en la Casa de la Juventud del Instituto Nacional de la Juventud, importantísima en la promoción de las artes a principios de los años sesenta; en la citada área de prestaciones sociales del IMSS, en una época de oro en la que coincidieron en esas aulas personajes como Ramón Benavides, Desiderio Macías Silva, José Luis Sustaita Luévano, Óscar Malo Flores, etc., y, desde luego, en la Casa de la Cultura de Aguascalientes, devenida en Instituto Cultural. O sea que transitó por esta vida y fue testigo y partícipe de momentos trascendentes en el desarrollo de instituciones abocadas a la promoción y difusión de las artes.

Velasco nació en febrero de 1936 en Tabasco, Zacatecas —otro destacado zacatecano que se avecinda en Aguascalientes—. En la entrada correspondiente a este artista, José Luis Engel informa en su Diccionario general de Aguascalientes que entre 1954 y 1972 estudió teatro con otro de los grandes de la época, el maestro Antonio Leal y Romero, aparte de participar en el legendario grupo Teatristas de Aguascalientes, que formó y dirigió el inolvidable Jorge Galván a fines de los años sesenta. Velasco fundó el mencionado grupo La Columna de Aguascalientes, que hasta abril de 1995 había montado 34 obras. Hasta aquí Engel.

En 2015 recibió un reconocimiento de sus compañeros teatristas, en el que se mencionó un total de 30 obras entre 1995 y 2015; que cada quien haga sus cuentas.

Recuerdo obras como Los cuervos están de luto, de Hugo Argüelles, o Cada quien su vida, de Luis G. Basurto, con el inolvidable Arnulfo de Luna, entre otros; Falsa crónica de Juana la Loca, de Miguel Sabido, en la que Velasco dio vida al cardenal Cisneros, y vienen a mi memoria obras más recientes: Urgencias médicas, Una mujer entre los brazos, En paños menores, Las mujeres decentes, Burbujas de champagne, etc., y… Y confieso que me gusta más lo antiguo que lo reciente, aunque tengo noticia de que en los últimos años dirigía cada vez menos.

Tengo la impresión de que lo que han tenido en común todas estas obras es el deseo de hacer un teatro sin complicaciones, sin esa necesaria confrontación de la obra artística con el público, y más bien se optó por el entretenimiento, ello sin menoscabo de las actuaciones de muchos, que han brillado intensamente. Nada de drama; nada de búsqueda del alma, de sus luces y sombras. Más bien comedia, farsa, enredos en los que abundan los líos de pareja.

Me gusta más lo viejo que lo nuevo, pero eso es a mí, pero no al, como se dice, “público en general”, que cada noche de abril ocupa los asientos instalados en el segundo patio de la Casa de la Cultura, a un grado tal que la obra de abril sobrevive a la feria una semana; por algo será.

Tengo la impresión de que Velasco alcanzó su éxito a partir del clásico “prueba y error”: probó con un tipo de obra; con otro, hasta encontrar la llave del éxito, la receta del triunfo, y llegar a la conclusión de que en abril la gente va al teatro a divertirse, no a sufrir; ahí están, como evidencia de su aserto, los aplausos y las carcajadas del respetable. Por eso, la obra de La Columna es una estación obligada del recorrido ferial. Después de todo, hay una serie de elementos que convergen para producir la magia —si no hay magia, no hay teatro—: la obra en sí misma, el solaz que produce, el marco en que se generan los enredos y forcejeos, la arquería palaciega del segundo patio de la Casa de la Cultura, entrevista en las sombras, las noches cálidas de abril y mayo, una bebida, unas papas y/o palomitas con harta salsa marca de la de “yo te quisiera decir, una pasión me domina y es la que me hizo venir”. ¿Qué más se puede pedir?

Para “el mensaje”, la divina indignación, el rasgamiento de vestiduras y las lágrimas están otros teatristas.

En fin. Que se ha ido Jesús Velasco Velasco y ni remedio. Seguramente será buen momento para revisar la extensa entrevista que le hizo el doctor Salvador Camacho Sandoval, que por cierto es doctor, y que está publicada en el libro Antenas vivas, una edición del Instituto Cultural de Aguascalientes en 2009; y seguramente también su partida dará pie para una profunda reflexión acerca del futuro de La Columna de Aguascalientes por parte de sus integrantes y herederos que la acompañan, a propósito de la continuidad de la marca, ahora sin Velasco; ojalá que la conclusión de esta meditación no sea la desaparición del grupo, como ha ocurrido en otros ámbitos. ¿Qué tanto falta para que veamos? (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).