Israel Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En el País existen siete proyectos vacunales contra el SARS-CoV-2, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que reconocer por cuenta propia y no sólo mediante los cuestionamientos de la prensa, opina la Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

Esto luego de que el Mandatario federal pidiera este lunes a Conacyt respaldar el desarrollo de la vacuna Quivax 17.3, llevado a cabo por investigadores de la mencionada casa de estudios queretana, sólo después de que un reportero le mencionara en su conferencia matutina la falta de fondos de la universidad para financiar tal iniciativa.

“Lo que lamento es que el Presidente tenga que reaccionar por una pregunta, y que no haya sido desde el martes pasado que dieron a conocer la noticia de la vacuna Patria, que ellos decidieron cuál apoyar, que se haya omitido, número uno, que es una vacuna de desarrollo extranjero; lo cual no tiene nada de malo, pero creo que siempre es mejor aclarar las cosas.

“Dos, sobre todo, que hayan omitido que hay otros siete proyectos (vacunales) en el País que se están desarrollando. Al menos de estos siete, seis me consta que son proyectos de desarrollo nacional con talento mexicano”, expresó en entrevista telefónica.

Y es que junto con las de la UNAM, el Cinvestav y otras instituciones, la de la UAQ fue una de las iniciativas despreciadas por la dependencia que dirige María Elena Álvarez-Buylla, a diferencia de Patria, que lleva a cabo la farmacéutica veterinaria Avimex con una inversión de 150 millones de pesos del Gobierno federal -15 millones de SRE-Amexcid y 135 millones de Conacyt-.

Ante la falta de apoyo de Conacyt, la UAQ inició en marzo pasado un “Vacunatón” con el fin de recaudar 20 millones de pesos poder concluir la fase II de ensayos clínicos de su vacuna.

“Ahorita estamos revisando la propia proteína, la vacuna, aprovechando para hacer algunas mejoras dado algunas recomendaciones que hemos recibido”, precisó la ingeniera bioquímica industrial.