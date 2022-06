Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles, representaba una oportunidad de interlocución directa del Presidente Andrés Manuel López Obrador con Jefes de Estado y de Gobierno para consolidar relaciones clave, no sólo con socios comerciales, sino con otros países del continente.

Ante la ausencia del mandatario mexicano, el CCE externó su apoyo a los integrantes de la delegación mexicana, encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard para promover la inversión, el comercio internacional, la seguridad, la sustentabilidad y la prosperidad en nuestro país.

«La asistencia del Presidente López Obrador hubiera permitido una interlocución directa con los Jefes de Estado y de Gobierno que estarán presentes para consolidar relaciones clave, empezando por nuestros dos principales socios económicos, Estados Unidos y Canadá, los países con los que integramos la Alianza del Pacífico, así como con los demás países del continente con quienes tenemos tratados comerciales y acuerdos de cooperación», indicó el Consejo.

En el marco de esta Novena Cumbre, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, participará en la IV Cumbre de CEOs de las Américas representando al sector privado mexicano en diversas reuniones bilaterales con funcionarios de gobiernos extranjeros y representaciones empresariales de otros países del continente.

La Cumbre de CEOs reunirá a líderes empresariales, incluidos aquellos que representan a pequeñas y medianas empresas de todo el hemisferio.

Uno de los objetivos del encuentro es crear sinergias entre sector privado y gobierno para establecer acciones conjuntas que permitan superar los estragos de la pandemia de Covid-19, lograr una reactivación plena de nuestras economías y asegurar un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible.

Por su parte, la Coparmex destacó que la Cumbre será una valiosa oportunidad no sólo para alcanzar consensos respecto a los retos y desafíos hemisféricos, sino para generar acciones locales que impacten de manera positiva en el futuro de los ciudadanos de todo el continente americano.

«La participación de México en la Cumbre de las Américas es decisiva para que exista un viraje en aquellas estrategias que han demostrado con resultados catastróficos que no están funcionando. México es un actor clave y estratégico y un marco de referencia de gran peso y trayectoria diplomática, sobre todo en el ámbito del multilateralismo, por lo que debe aprovechar las oportunidades que se presentan para desplegar y hacer gala de todo ese potencial», comentó Coparmex.

