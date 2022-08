Claudia Salazar Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Canciller Marcelo Ebrard ironizó ante el hecho de que en México no sea considerado delito grave el tráfico de armas y que quienes las porten queden libres, porque se les garantizan sus derechos.

En la reunión plenaria de diputados del PVEM, el funcionario federal pidió ayuda a los legisladores para enviar misivas a los congresistas de Estados Unidos, para concientizarlos del problema que genera el acceso a las armas de alto poder y su relación con la violencia en México.

«No es delito grave en México el tráfico de armas: no lo es. Si tenemos a un individuo (…) la Policía detiene a un individuo con sus 20 barrets, no es grave, entonces como somos bien garantistas: ‘ay, usted perdone, aquí están sus armas’ y se van con sus armas, o en todo caso se las confiscan, porque son de uso exclusivo, pero no es delito grave», expuso el secretario de Relaciones Exteriores.

Pidió a los legisladores hacer una causa común para combatir el tráfico de armas.

Señaló que los legisladores de Estados Unidos acostumbran mandar a autoridades mexicanas cartas sobre la situación de violencia en México, mientras que los mexicanos no reaccionan igual.

«Las cartas son de allá para acá, no de acá para allá. Entonces, ayúdenos, apoyo, causa común», indicó.

Remarcó que si no se reduce el número de armas que circulan en México, la violencia en nuestro País no va a bajar.

Durante la reunión, el Canciller fue fuertemente aplaudido por los diputados del PVEM, cuando Ebrard recordó que fue diputado independiente postulado por el PVEM en los años de 1997 y 1998.

Con varios diputados del PVEM que apoyan la posible postulación de Marcelo Ebrard a la Presidencia en el 2024, la diputada de Jalisco María del Rocío Corona Nakamura le expresó lealtad al funcionario.

«La lealtad es un valor que honra a quienes la cultivan, mi lealtad es con el Presidente de la República, con Jorge Emilio González, con Carlos Puente y con usted», señaló entre aplausos de los legisladores.

«Donde hay lealtad, hay proyecto, he sido 8 veces diputada por Guadalajara, y gracias a usted estoy aquí», expresó.

Karen Castrejón, presidenta del PVEM y también diputada, manifestó que estaban muy contentos de tenerlo en la reunión plenaria.