Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-Ante la tragedia que enlutó el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro, donde el grupo Bronco iba a actuar en el escenario que colapsó, José Guadalupe Esparza y sus compañeros dieron a conocer que se encuentran «agüitados y tristes» por el suceso, que hasta el momento se sabe dejó 6 muertos y más de 50 lesionados.

La agrupación ya se encontraba lista para dar lo mejor de su música en el campo de béisbol llamado El Obispo, lugar donde un fuerte viento ocasionó el derrumbe del entarimado al filo de las 20:00 horas.

«Gente hermosa, nosotros somos Bronco y queremos comentarles que estamos bien, nuestro staff, así como nosotros estamos perfectamente bien, por la cuestión esa, de ese accidente que sucedió en un evento político en el que íbamos a participar», dice Lupe a través de un video en Instagram.

«Se cayó el escenario, cosas que no están en las manos de uno. Nosotros no sabemos absolutamente nada, solamente deseamos que todos nuestros fans, las familias, la gente que fue a ese evento estén bien, y que no haya cosas más fuertes que lamentar», agrega el cantante.

Bronco iba a tocar en el parque después de que Jorge Álvarez Máynez, Lorenia Canavati, Martha Herrera y Carmen Garza T. Junco, dieran su mensaje.

«Ellos ya habían llegado. La actuación estaba programada a las 20:00 horas», informó la vocera de la oficina de prensa del quinteto de Apodaca.

Hasta el momento se ha informado que hay cinco muertos y Cruz Roja estima que hay unas 50 personas heridas como resultado de la tragedia.

«Obviamente nos sentimos tristes, agüitados, porque no se hizo, pero más que todo por la gente que fue a vernos. Esperamos de todo corazón que todos estén bien. Abrazos y bendiciones», expresa el líder del grupo.