Lady Gaga se convierte en mamá

Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX. -Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su primer hijo, aunque aún se desconocen nombre, sexo y fecha de nacimiento.

Lady Gaga inició una nueva etapa lejos de los escenarios. La cantante y su prometido, Michael Polansky, dieron la bienvenida recientemente a su primer hijo, de acuerdo con información confirmada por Page Six.

La pareja, que mantiene un perfil discreto desde hace varios meses, no ha revelado por ahora detalles sobre el nacimiento, por lo que se desconoce el nombre, el sexo y la fecha en que nació el bebé.

La llegada del primer hijo ocurre después de varios años de relación y mientras Gaga ha reducido su exposición pública. La artista, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, no había sido vista públicamente desde agosto, cuando se tomó una fotografía con un fan en el norte de California.

Antes de esa aparición, fue captada en mayo en The Grove, en Los Ángeles, durante un evento. Su bajo perfil también coincidió con el cierre de The Mayhem Ball, gira que concluyó en abril después de casi nueve meses y 86 conciertos alrededor del mundo.

Una fuente cercana a la cantante explicó a Page Six que Gaga prácticamente no ha tenido vida privada desde que tenía alrededor de 22 años y que, después de terminar la gira, decidió mantenerse alejada de los reflectores.

La misma persona aseguró que la relación con Polansky marcha bien y describió el vínculo entre ambos como un espacio seguro para la cantante.

Gaga y Polansky comenzaron su relación en 2019 y se comprometieron en 2024. Desde entonces, la intérprete de «Poker Face» ha hablado en distintas ocasiones sobre su deseo de convertirse en madre.