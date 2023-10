Alejandra Mendoza Agencia Reforma

El menor crecimiento de la economía del País y los cambios laborales han influido en que en los últimos 40 años más profesionistas ocupen puestos de trabajo que antes no requerían una mayor educación, afirmó Jorge Valero Gil, académico de la Facultad de Economía de la UANL.

«El País crece muy poco, crece al 2 por ciento y la población trabajadora está creciendo al 4 por ciento, está creciendo al doble, la gente quiere trabajar y eso provoca un desfase y los salarios tienden a caer, por ejemplo, las mujeres crecen al 6 o 7 por ciento anual», apuntó el experto en su ponencia «Qué está pasando con los ingresos laborales en México 1984-2020».

Valero participó en el evento «Encuentro Internacional Capital Humano y crecimiento», organizado por la Facultad de Economía.

Señaló que aunque es difícil determinar un dato duro sobre qué tanto ha desplazado el empleado profesional al no profesional, sí se identifica que es un indicador alto.

«Es tanta la oferta que existe, que los salarios tienden a caer, el profesional va a encontrar trabajo de un nivel salarial menor y el que tenía esa función, pues tiene que buscar más abajo de él, y existe un desplazamiento», dijo.

«Por ejemplo, las cajeras de un banco, antes podían trabajar con la preparatoria, y ahora vemos que un contador está sustituyendo su puesto».

Comentó que en el caso de las personas menos educadas, por ejemplo, con preparatoria, secundaria o primaria, son desplazados a la informalidad, porque las empresas no los contratan tan fácilmente, sobre todo a los de menor educación.

«Yo creo que mucha gente que tiene primaria o que no la tiene, se salió del mercado laboral, y ¿donde están?», cuestionó.

Comentó que también es importante analizar la calidad de la educación, porque puede representar un problema, el cual repercute en las habilidades y el mercado laboral en general.

Explicó que si bien el análisis es hasta el 2020, la verdad es que la tendencia continúa, y que más bien en los últimos tres años se ha agravado por el tema de la pandemia del Covid-19, sobre todo porque muchas personas perdieron su empleo.

Consideró que para revertir la tendencia y que exista una recuperación salarial, es necesario que la economía de México crezca a niveles del 3 o 4 por ciento.

En el tema del nearshoring, señaló que representa una oportunidad para el País, ya que la oferta de empleo crecería, así como de las condiciones laborales.