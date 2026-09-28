Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El 22.2 por ciento de los trabajadores en México labora más de 48 horas semanales, por encima de la jornada ordinaria máxima de ocho horas diarias durante seis días, informó el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

Al presentar el balance laboral del segundo año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que esa proporción bajó respecto de 2020, cuando se ubicaba en 27.1 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

«El porcentaje de las personas trabajadoras que laboran más de 48 horas disminuyó de 27.1 a 22.2 por ciento en un lapso de cinco años, es decir, del año 2020 al año 2025», expuso Bolaños.

En la mañanera, Bolaños informó que la reducción de la jornada laboral comenzará en 2027, con una disminución de dos horas semanales, hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

«Estamos construyendo una ruta para reducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en el año 2030, sin disminuir prestaciones y sin disminuir tampoco salarios», señaló.

El Secretario estimó que la medida beneficiará a más de 13 millones de trabajadores.

En su informe, también reportó que la población ocupada llegó a 60.7 millones de personas en agosto, 1.3 millones más que en el mismo mes de 2025.

Alcanza sólo 11% cobertura plena en plataformas

Por otro lado, el funcionario informó que un millón 772 mil 292 trabajadores de plataformas digitales cuentan con protección contra riesgos de trabajo, pero sólo 199 mil 454 alcanzaron el ingreso necesario para obtener seguridad social completa.

La cifra representa el 11.3 por ciento del total reportado.

El resto cuenta con protección en caso de accidentes de trabajo, pero no con todas las prestaciones del Seguro Social bajo este esquema.

«Al cierre de agosto, 199 mil 454 personas superaron el umbral de ingreso establecido y cuentan ya con acceso completo de seguridad social», indicó.

El funcionario explicó que la protección contra riesgos de trabajo también cubre a quienes laboran mediante aplicaciones de forma ocasional, incluso si sólo trabajan una hora al día o una vez por semana.

Sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, reportó que el programa ha atendido a más de 3.6 millones de personas desde su creación, con una inversión superior a 177 mil millones de pesos.

Según las cifras presentadas por la Secretaría del Trabajo, siete de cada diez egresados trabajan o retomaron sus estudios.

Bolaños agregó que, en los primeros dos años de la Administración de Sheinbaum, el programa atendió a 619 mil jóvenes, con una inversión de 44 mil millones de pesos.