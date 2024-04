El presidente López Obrador persiste con su idea de hacer reformas de toda índole y las está llevando a cabo a máxima velocidad, pues sabe que le quedan pocos meses de su mandato y desea dejar todo planchado para poder actuar políticamente con un poder total, teniendo a Claudia Sheinbaum sentada en la silla – si es que gana la elección- pero él sería el poder tras el trono. Las reformas del presidente de la República ¿Cómo van a ayudar al Plan C luego de que ya fueron discutidas y aprobadas en el Congreso de la Unión? A pesar de que la semana pasada algunos “duendes” le cambiaron la redacción y tuvieron que ser regresadas para dejarlas en su estado original, la idea del presidente López Obrador es simple y sencillamente erradicar al Poder Judicial con mecanismos de control. Ese es el tema. Y eso es muy importante porque en los últimos años las empresas, las personas, los gobiernos, han tenido siempre una ventanilla que es la Suprema Corte, o los jueces, mediante recursos de amparo para detener acciones del gobierno, para poder obtener algún tipo de protección, porque éste y todos los gobiernos cometen en ocasiones arbitrariedades y si no tienen esta ventanilla no se pueden proteger.

En el caso de lo que votó la Cámara de Diputados el lunes y la semana pasada el Senado es el inicio de la ejecución del plan C. Básicamente lo que hicieron es que limitaron la suspensión de medidas cautelares de los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Le pondré un ejemplo: En los últimos cuatro o cinco años, en el Tren Maya, cuando iba un particular o un ambientalista a decir que el Tren Maya estaba causando algún daño ambiental, se detenía la obra mientras se investigaba. Bajo la nueva normatividad no pueden detener la obra sino hasta que la corte o un juez decidan sobre el tema, en definitiva. Esto a veces lleva muchos meses e incluso años, más tiempo que cuando un juez o la corte decidían sobre un tema y decían: “Pues ya causó un daño irreparable”. Y esto es el primer paso porque lo que quiere López Obrador es que si gana la mayoría calificada dentro de algunos meses van a quitar a todos los ministros de la corte, los van a correr y van a nombrar a nueve nuevos mediante el voto popular y ya sabemos lo que significaría eso. Elegir a los ministros de la corte mediante voto popular es el tema central. Uno escucha a los empresarios en México, que son los que pueden perder más por esto, preocupados más por las políticas públicas que por el control y la protección. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ellos dicen: “Claudia Sheinbaum va a abrir – o no va a abrir- el sector energético”. “Claudia Sheinbaum nos va a dar oportunidades para participar en el Nearshoring”. Pero este tema es un tema más de fondo, porque significa el mecanismo que tenemos todos para protegernos del gobierno, que siempre por definición quiere hacer más y más, aunque eso viole los derechos de las personas.

Lo que pasó la semana pasada en el Senado fue el inicio de este plan, que es el plan C que se refiere a desmontar el Poder Judicial como un mecanismo de control y que dependerá de cuántos votos obtenga Morena en la elección presidencial el 2 de junio, así como cuántos votos obtengan para el Congreso. Asimismo, dependerá de lo que decida la nueva presidenta. Si es Sheinbaum ya sabemos que si quiere ir porque lo dice todos los días. Si es Xóchitl Gálvez sabemos que no quiere ir con ese plan. Y luego dependerá de otra decisión, que a fines de este año hay un nuevo cambio de un nuevo ministro de la corte que termina su función y el nombramiento de uno nuevo. También de eso depende. De tal forma que eso es lo que está en juego para los próximos años en el país.

Como se podrá ver, hay mucho juego en este momento en el tablero. Y efectivamente los cambios en el tema de la ley judicial requieren la mayoría calificada -tres cuartas partes del Congreso-lo cual en este momento Morena y aliados no tienen, por lo cual necesitan ganar primero las elecciones con esa mayoría calificada para poder lograr este objetivo. López Obrador no cejará en su intento por tener un poder fáctico y con ello el control de las cámaras.