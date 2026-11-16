Un hombre de 48 años terminó hospitalizado luego de sufrir un desvanecimiento cuando se encontraba con su pareja en el interior de un motel ubicado sobre el bulevar Zacatecas, en la ciudad de Aguascalientes.

El incidente movilizó a elementos de la Policía Municipal, luego de que trabajadores del establecimiento solicitaran la intervención de los servicios de emergencia al percatarse de que uno de sus clientes había comenzado a sentirse mal hasta perder el conocimiento.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de aproximadamente 40 años, quien explicó que apenas tenían unos minutos de haber ingresado al motel cuando su acompañante, identificado como Modesto, de 48 años, comenzó a presentar malestares físicos y repentinamente se desplomó.

Ante las condiciones en que se encontraba el hombre, los oficiales solicitaron una ambulancia del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA).

Los paramédicos valoraron al paciente y determinaron que era necesario trasladarlo en código amarillo a la Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que recibiera atención médica.

Hasta el momento no se precisaron las causas que provocaron el desvanecimiento.