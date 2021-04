La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Elvia Jaime García, reclamó ayer a los candidatos a alcaldes y a diputados federales y locales hacer propuestas factibles y reales que empoderen a este sector de la población, así como para controlar la violencia en Aguascalientes, lo cual exige que la sociedad se involucre de modo contundente.

Cuando una mujer está empoderada económicamente y siente que tiene la capacidad para sacar adelante a su familia sin un hombre a su lado, la violencia no se registra tan frecuente, pero esa problemática implica muchos factores y no se ha controlado todavía, por el contrario se ha observado un aumento en los últimos meses.

La dirigente de la MEMAC aseveró que esta organización asume el reto de trabajar para solicitar a las mujeres que no acepten la violencia, y se sabe que los gobiernos no pueden resolverla solos con políticas públicas, se necesita un trabajo en la familia donde las niñas sepan que no deber ser agredidas en ningún sentido.

Es evidente todavía la violencia hacia la mujer por parte de hombres que piensan que ellas no pueden ocupar cargos ejecutivos, y se les ponen una diversidad de obstáculos para que no asciendan en los puestos de responsabilidad.

La violencia laboral, verbal o sexual dentro de las empresas persiste, aunque ha ido disminuyendo en la medida en que la mujer se capacita y no permite que ocurra, le pone un límite al varón agresor.

Por esa razón, dijo que la MEMAC ha firmado convenios con los gobiernos Estatal y municipales para llevar más información con las colaboradoras para que no permitan la violencia en ninguna instancia, y en esta materia se encuentran laborando las mujeres empresarias de Aguascalientes.