Una motocicleta que había sido robada días atrás fue localizada y recuperada por elementos de la Policía Municipal en calles del fraccionamiento Balcones de Oriente.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando, en el cruce de la calle Datilera y avenida San Francisco de los Viveros, una persona se acercó para informarles que había visto una motocicleta muy parecida a la que le habían robado.

Los uniformados acudieron al punto señalado y encontraron una Italika FT150, modelo 2022, gris con negro y con placas de circulación. El afectado acompañó a los policías y reconoció plenamente la unidad como de su propiedad.

Al consultar los datos de la motocicleta, los agentes confirmaron que mantenía vigente un reporte de robo, por lo que procedieron a asegurarla.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes para posteriormente realizar su devolución al propietario.