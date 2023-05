Jacqueline Ponce Leon Agencia Reforma

CDMX.- Antes que cualquier otra cosa, Susana Zabaleta es madre de familia, a tal grado que cuando conoció a quien sería su único esposo, el cineasta Daniel Gruener, supo que quería tener dos hijos.

El destino se encargó de darles a Elisabetha y Matías.

«Fue una cosa que estaba en la intuición o en la vida que me dibujé. Para mí, ser mamá era como algo básico e importante. Era como entender lo que seguía, para quién seguía y para quién estaba trabajando.

«A partir de que eres mamá, la vida te cambia. No creo que todo el mundo esté preparado para ser mamá porque no te lo cuentan bien. Nunca más vuelves a querer de la misma manera a alguien», dijo la cantante y actriz, en entrevista.

Cuando Elisabetha nació, Zabaleta se encontraba en el mejor momento de su carrera, tras haber filmado Sexo, Pudor y Lágrimas (1999), película bien recibida en ese momento y que tuvo cierto impacto social por presentar una narrativa realista y cotidiana.

«Nunca entendí el éxito de la película. Salía con mi bebé a la calle, me decían frases de la película, pero estaba inmersa en el rollo de ser mamá», agregó la artista.

Al crecer rodeada de hermanos, solía jugar a las luchitas. Después, al tener a Elisabetha, quería jugar a las Barbies. Sin embargo, su hija prefería ponerse a leer la novela Las Brujas, de Roald Dahl.

«Mi mamá siempre ha estado muy presente. No se perdía ningún concierto, exposición, y hasta intentaba ayudarme con la tarea, pero luego no. La única tarea en la que me ayudó, fracasamos. No había ninguna respuesta buena y todo era de ortografía», comentó Elisabetha.

En el fondo de su corazón, Zabaleta sabía que le hacía falta un segundo hijo, incluso tenía dos propuestas de nombre, Matías o Mateo, pero optó por el primero porque en algún momento tuvo un pianista revoltoso llamado Mateo.

La llegada del varón trajo más luz a la familia, pues el chico acabó por convertirse en el hombre de su vida.

Hoy celebrarán, unidos como siempre, a la reina de la casa.

Así lo dijo la actriz y cantante Susana Zabaleta:

«Que alguien voltee y te diga: ‘Qué bárbara la educación de tus hijos’. Gracias. Lo veo como un buen trabajo que hemos hecho, y eso está padre».