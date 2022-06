No ve la Federación de Abogados en la entidad que la impugnación que será presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional, posterior a las elecciones del pasado domingo, vaya a proceder luego de que los argumentos expresados por la misma candidata Nora Ruvalcaba, no configuran con ninguna de las once causales que establece la legislación en la materia.

Su presidente, Manuel Aguilera Navarro, llamó a los partidos desfavorecidos con los resultados en las pasadas elecciones a aceptar con madurez y responsabilidad la derrota, mientras que para la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD, señaló tendrá que poner en su momento a andar la maquinaria que permita consolidar un mejor estado, argumentando que la victoria alcanzada no es un cheque en blanco.

El líder de la Federación de Abogados, precisó que de acuerdo con los artículos 349, 350, así como el 351 y 352 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, la candidata ganadora no violentó ninguna de las normas establecidas, por lo que los señalamientos de posibles excesos de campaña, así como la intromisión de autoridades y hasta actos de intimidación de parte de elementos de seguridad privada, no procederá.

Agregó que lo anterior, depende de pruebas, sin embargo, señaló que difícilmente los resultados vayan a cambiar. En consecuencia, Aguilera Navarro precisó que hasta este día no se ve la posibilidad de que la elección pueda dar un giro inesperado.

Finalmente, consideró que lo ideal es que Nora Ruvalcaba acepte los resultados y que en su momento pueda hacerle llegar sus propuestas a la gobernadora electa con la intención de fortalecer el plan de desarrollo para los siguientes cinco años.

“Pedimos que se respete la voluntad del pueblo y que si se transita en el terreno de las impugnaciones

que demandan la nulidad, es importante probar objetiva y materialmente dichas impugnaciones dichos agravios a la fecha al día de hoy. La Federación de Abogados que encabezo y para la Confederación de Abogados del país, consideramos que la elección fue limpia, transparente y ordenada”, resaltó.

