La gobernadora Tere Jiménez encabezó el arranque formal de la construcción del nuevo Campus Cosío de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), obra que acercará la formación profesional a los jóvenes de esta municipalidad y evitará su desplazamiento hacia otros puntos del Estado, reduciendo con ello gastos adicionales de traslado, hospedaje y alimentación.

El proyecto se desarrolla en una superficie superior a los 50 mil metros cuadrados -equivalente a cinco hectáreas-, cuya propiedad fue donada por ejidatarios de la demarcación. De acuerdo con el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (IIFEA), la primera etapa constará de un edificio académico dotado de dos aulas didácticas, laboratorio, espacio administrativo y servicios sanitarios.

En el marco del evento, la mandataria estatal afirmó que la educación representa una herramienta para el desarrollo personal y la transformación de vida. Asimismo, refrendó su compromiso de mantener la apertura de opciones universitarias de calidad para las nuevas generaciones en la entidad.

La rectora Alejandra López Rábago dio a conocer que el nuevo plantel iniciará operaciones en septiembre de 2027, durante el ciclo escolar 2027-2028, con una matrícula proyectada de 160 alumnos.

La oferta académica inicial constará de tres programas: Ingeniería en Producción Animal, Ingeniería en Desarrollo de Software y Licenciatura en Administración de Empresas. En una fase posterior se contempla incorporar las carreras de Enfermería y Medicina Veterinaria y Zootecnia.

El alcalde de Cosío, Francisco Javier Domínguez López, reconoció la palabra y visión de la gobernadora para cimentar el desarrollo juvenil en la zona norte, mientras que la estudiante Andrea Jaquelinne García Hernández destacó que este plantel ofrece la posibilidad de concluir estudios superiores sin alejarse del entorno familiar.