Aguascalientes es un estado en el que a inicios del año 1973 no contaba con ninguna universidad, ni pública ni privada. Los estudiantes que terminaban el bachillerato tenían que emigrar a distintas ciudades a continuar sus estudios universitarios. Los más socorridos eran en primer lugar la UNAM y después a San Luis Potosí, Zacatecas o Guanajuato. Las cuales sin duda eran buenas y prestigiosas universidades y con la ventaja de la cercanía a nuestra entidad. Sin embargo, el 19 de junio de 1973, en reunión del consejo directivo del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías -IACT-, que en ese tiempo era la máxima casa de estudios con que contaba Aguascalientes, se aprobó el proyecto para fundar la primera universidad pública del estado, naciendo así la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Al paso de los años, conforme fue creciendo nuestra entidad, empezó a crecer la comunidad estudiantil y ya no fue suficiente el tener una sola universidad y comenzó la creación y llegada de distintas universidades a nuestro estado para satisfacer la demanda educativa de los jóvenes que terminaban sus estudios de preparatoria. En mi caso estudié la carrera de Diseño Gráfico en la UAA y uno de mis nietos -Alfonso- escogió también la misma carrera sólo que él ingresó a una de las nuevas universidades instaladas en Aguascalientes, la Universidad Británica de México. Y hoy quise escribir sobre este tema porque en días pasados platicando con Alfonso, me comentaba muy entusiasmado sobre un trabajo que estaban desarrollando que abarcaba las asignaturas de Creación de Marcas, Técnicas de Impresión y Diseño de Envase y Embalaje. Para esto se habían conformado nueve equipos integrados por estudiantes de las carreras de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Mercadotecnia y Relaciones Públicas. El trabajo consiste en concebir una propuesta de donas conmemorativas de un tema de edición limitada sobre las marcas Krispy Creme y Cinépolis. La idea de esto es el crear una experiencia práctica y transversal de diversas áreas que influyen un proyecto. Desde luego, que esta iniciativa se desarrolla sin ningún fin de lucro y no tiene el aval de las marcas mencionadas, ya que no hay la intención de lucrar con ellas, pues se trata de una oportunidad para que los estudiantes adquieran habilidades practicas en este ejercicio integral con sus propuestas de diseño.

La exposición de los trabajos, resultado de esta tarea, se llevará a cabo en la explanada del Museo Aguascalientes el próximo viernes 1ro de diciembre en horario de 10:00 a 12:30. Ahí los estudiantes expondrán sus proyectos, presentarán sus propuestas y recopilarán datos mediante una encuesta, la cual les dará una visión clara sobre los trabajos que presentan, así como prototipos, envases, maquetas, etc.

Sin duda que este tipo de proyectos, de mejorar diseños ya muy conocidos, que puedan ser de más atracción no es nada fácil, sobre todo porque son marcas con muchos años en el mercado y que tienen bien cimentada la percepción gráfica de los consumidores y los cambios de imagen o diseño pueden ayudar o perjudicar. Recuerdo el caso del pollo Kentucky Fried Chicken, que durante muchos años se anunciaba con las palabras completas y de pronto aparecieron los letreros luminosos, los anuncios, los envases, vasos, cubetas para llevar el pollo y los productos que ellos elaboran, en fin, todo su concepto gráfico con tan sólo las iniciales KFC. La verdad, en un inicio fue un cambio drástico porque el nombre completo ya estaba muy bien identificado por sus consumidores y pareciera que ahora con tan solo las iniciales pudiese cambiar hasta el producto. Sin embargo, ahí es donde entra la mercadotecnia promoviendo con mucha fuerza el cambio de imagen corporativa logrando que la gente consumidora de este producto aceptara la nueva imagen y por lo tanto en nada perjudicoó a la empresa el cambio realizado.

Y así como KFC se ha atrevido a hacer cambios en el diseño de su publicidad, hay otras empresas de marcas sobre todo trasnacionales -de hamburguesas, de bebidas gaseosas, de cervezas, etc.- que también han tenido éxito con el cambio de imagen. Desde luego que para realizar este tipo de cambios, los diseñadores realizan un estudio de mercado muy a fondo para tener los resultados esperados al modificar imágenes o logotipos que están muy arraigados en la mente de los consumidores.

Los cambios que realizan las empresas de su imagen son con el fin de refrescar el concepto de los clientes y generar con ello un mayor mercado, por eso se me hizo interesante comentar esta día con usted, amable lector, sobre esta exposición que será pasado mañana y a la que sin duda será interesante asistir para admirar el grado creativo de los estudiantes de esta institución educativa.