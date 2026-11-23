Para los señores Miguel Martínez y Guadalupe Imperial

Con gratitud.

En la entrega anterior concluí enunciando el programa de actividades que desarrollaría el presidente Luis Echeverría Álvarez en su última visita a Aguascalientes, los días 17 y 18 de noviembre de 1976, hace 50 años, pero como del programa al hecho hay mucho trecho…

Confronto las versiones de los tres diarios que existían entonces… Y no coinciden, aunque las diferencias tampoco me parecen relevantes. Por ejemplo, los diarios anuncian la inspección de las obras en el entorno del templo de San Antonio y el Museo de Aguascalientes, ambas edificaciones sometidas a una remodelación para dejarlas tal y como las observamos hoy en día. Pero uno de los rotativos dice que la visita se canceló porque Echeverría, hombre al fin, estaba agripado; otro de los diarios afirma que sí se realizó, y así…

En fin. Por otra parte, de entrada se anunció que el Ejecutivo federal vendría acompañado de su esposa, la señora María Esther Zuno de Echeverría, cosa que no ocurrió; el avión Benito Juárez, un precioso bimotor Fokker F-27, llegó una hora tarde. La gira comenzó en la Plaza de Armas, en donde se escuchó una poesía coral; de volada, porque estaba lloviendo. Luego asistió el ilustre al Teatro Morelos para ser testigo del segundo informe del gobernador J. Refugio Esparza Reyes. En su momento, Echeverría “se refirió también al desarrollo educativo de México, señalando que la reforma educativa apenas iniciada debe llegar a todas las escuelas superiores del país, y tiene su mejor arma en el libro de texto gratuito”.

A continuación, “en medio de extremas medidas de seguridad”, visitó el auditorio del sindicato de maestros, el centro de desarrollo de la comunidad e inauguró el balneario del ejido Ojocaliente, que ya no existe; el mismo del escándalo aquel de “prohibida la entrada a perros y homosexuales”, ¿se acuerda? El “Solitario de Palacio” estuvo en las instalaciones de la Feria de San Marcos y encabezó una comida en el Casino de la Feria, “después de lo cual realizó un recorrido por la exposición de las obras ejecutadas por los Gobiernos Federal y Estatal, y asimismo visitó la exposición permanente de la Feria, donada por él mismo”. Dicha exposición fue montada en el denominado Centro de Convenciones, es decir, el Casino de la Feria.

Acto seguido, inspeccionó la Escuela Normal del Estado, los edificios de la Dirección de Tránsito, la Policía Judicial, el Museo de Aguascalientes, los edificios de departamentos al norte del templo de San Antonio, la plaza de San Diego y, al final de la jornada, hubo una noche mexicana en Palacio de Gobierno.

Al día siguiente, inauguró obras por $130 millones en beneficio de “mil familias campesinas en las regiones de Calvillo y San José de Gracia”, 67 de los cuales se invirtieron en la construcción de la presa Media Luna, en Calvillo, para beneficiar 2,200 hectáreas. Ahí mismo se declaró inaugurada la presa 50 Aniversario, al noroeste de la presa Calles, y más arriba, para beneficiar a los campesinos de San José de Gracia, que no pueden utilizar el agua de la presa Calles.

Echeverría visitó el Tecnológico Regional de Aguascalientes y la UAA, “donde recibió sendos pergaminos en reconocimiento a su labor en pro de la educación”.

También se planeó la inauguración y recorrido de las instalaciones del hospital del ISSSTE, camino a la universidad.

Al terminar la visita en Ciudad Universitaria, “ofreció regresar como simple ciudadano a comprobar cómo nació una universidad desde el fondo de la inquietud de los estudiantes y profesores por su afán de prepararse para ser mejores y para construir un mejor país mejor” —cosa que nunca ocurrió—. En la UAA inauguró el Centro de Información Bibliográfica, que es hoy la Biblioteca Central, y escuchó la primera interpretación del Himno Universitario.

Finalmente, Echeverría visitó la unidad deportiva que construye la SOP al sur de la ciudad, luego de haber “inaugurado el monumento a la mexicanidad en ese mismo lugar”. De ahí, la comitiva se fue al aeropuerto para despedir al visitante.

Le doy vueltas a este asunto de esta última visita del presidente Echeverría y, de nueva cuenta, concluyo que esos tiempos, esos usos, pasaron a la historia, supongo que afortunadamente…

Hoy en día, los presidentes vienen de entrada por salida, a actividades muy concretas, muy localizadas y que difícilmente involucran a grandes cantidades de personas. También suele ocurrir que en ocasiones apenas si nos enteramos de estas visitas.

Las manifestaciones que se les dirigen también han cambiado mucho. Antes eran objeto de un tratamiento de seres extraordinarios… Por ejemplo: de entrada, se planteó la colocación de una valla humana desde el aeropuerto y hasta la plaza, formada por ¡70,000 personas!, aunque luego, al día siguiente, no se publicó ninguna fotografía que diera cuenta de este hecho, por lo que presumiblemente no ocurrió, pero sí sucedió que ambos días se dispuso ley seca.

Y luego están las expresiones en torno a su figura, en las que lo que en una persona común y corriente es normal, en él se torna en algo extraordinario. Por ejemplo, una intervención suya —¡caray, cómo hablaba Echeverría!— tiene lugar “sin ademanes enérgicos, como es su característica, pero sí con firmeza”. Luego, en la que fue la última actividad de la gira, la visita a las instalaciones deportivas construidas por la Secretaría de Obras Públicas, el presidente caminó “sin inmutarse entre los charcos de agua”.

En fin. El Hombre Más Angustiado de México se despidió y se fue; de aquí a la Historia. Al día siguiente, 19 de noviembre, días antes de ceder su angustia a otro, decretó la expropiación de alrededor de 100,000 hectáreas de buenas tierras en Sonora, así como para cerrar con broche de oro las ríspidas relaciones que mantuvo con los empresarios.

Termino con un comentario a lo del escándalo del balneario. ¡Qué mal esto de discriminar al prójimo por su preferencia sexual, pero también cuánta ignorancia!: ¡Como si los perros supieran leer! (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).