Los días 17 y 18 de noviembre de 1976 el presidente Luis Echeverría Álvarez realizó su última gira de trabajo a Aguascalientes.

Noviembre de 1976… En ese año se inauguraron los finales catastróficos de sexenio, que duraron hasta, por lo menos 1988. En el enrarecido ambiente se respiraba una atmósfera de tensión apenas contenida, propiciada por una serie de acontecimientos. Por ejemplo: el 8 de julio tuvo lugar lo que se conoció como El golpe a Excélsior, la defenestración de su director, Julio Sherer García y luminarias que lo acompañaban, una agresión impulsada desde Los Pinos, en lo que claramente fue un atentado en contra de la (inteligente) libertad de expresión.

El 31 de agosto se puso el pe$o a flotar, forma eufemística de decir que lo habían devaluado. De los $12.50 por billete de Mr. Washington en que se cotizaba desde la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines (1952-58), la ancestral lucha entre el águila y la serpiente plasmada en la moneda se canceló por ahogamiento de ambos animalitos, dado que la unidad se hundió hasta los 25 o más por billete verde.

Aparte, la relación del presidente con algunos sectores -los empresariales- se había ido deteriorando hasta casi llegar al enfrentamiento y la ruptura; casi.

Otro ingrediente que le atizó al deterioro de aquellos días fue el rumor sobre un Golpe de Estado. Me acuerdo que conversando sobre el asunto con mi amigo y condiscípulo José de Jesús Lozano Morán, él decía, no sin una sonrisa nerviosa: ¡viene para acá! ¿Y qué era lo que venía? Pues la cancelación de los gobiernos civiles por acción de fuerzas militares rebeldes. Después de todo un montón de países de la América Ibérica tenía en ese momento gobiernos militares: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, etc.… ¿Por qué México no? En septiembre de ese año inicié estudios profesionales de Ciencia Política en la heroica Universidad Autónoma Metropolitana (heroica por aguantarme a mí y a muchos), en el mismísimo Ombligo de la luna. Lo recuerdo porque mi mamá, toda angustia por su vástago, me pedía; me rogaba, que no saliera a la calle cierto día, por aquello del mentado Golpe de Estado, que desde luego y por fortuna no ocurrió. Pero el dato es ese, el rumor…

Aparte, fueron los años en que surgieron organizaciones como el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, la Liga Comunista 23 de septiembre, etc.

Como digo, Echeverría estuvo aquí los días 17 y 18 de noviembre, a 12 días de entregar la administración al ya para entonces presidente electo José López Portillo. 2 datos 2 me indican que quien vino era ya casi un fantasma de sí mismo, despojado del poder que detentó durante años, y que estaba terminando de migrar a otras manos… Quizá por eso el común denominador de la gira fue la lluvia (es un decir; una inútil evocación poética, pero sí llovió).

Los dos datos: en primer lugar, está el hecho de que el presidente durmiera aquí una noche, situación pocas veces vista. Entonces, percibo un ambiente de relajación, ya casi descargada la grave encomienda; ya prácticamente todo consumado y consumido, sin quehacer posible, sin nada nuevo por emprender. El segundo dato es que durante su estancia asistió al II Informe del gobernador J. Refugio Esparza Reyes. Esto me deja la impresión de que el presidente buscaba reflectores, alguien que le tendiera una mirada, un aplauso, una reunión del pueblo, y entonces aprovechaba cualquier oportunidad para aparecer en público… Incluyendo el informe de gobierno del gobernador… Era como si ya no hubiera nada más trascendente que hacer.

Lo digo porque yo, que no he sido, ni soy, ni seré algo más que un servidor de la palabra y peregrino de la belleza, que para mí es mucho; todo, pero nada para nadie, he asistido a muchos informes de gobierno, pero cuando he podido, les he sacado la vuelta…Entonces, me cuesta trabajo imaginar que el presidente, que sí era alguien, asistiera por voluntad propia a uno de estos eventos.

No cometeré la insensatez de afirmar que nunca antes ni después había ocurrido algo semejante, pero sí diré que hasta donde alcanza mi conocimiento sobre estos asuntos, nunca antes ni después ocurrió semejante cosa.

De acuerdo con el programa preparado, publicado por este diario, el Preciso llegaría en avión hacia las 10:00 de la mañana. Sería recibido por las principales autoridades, el Gobernador Esparza Reyes, su esposa, el presidente municipal, que era Felipe Reynoso Jiménez, etc. Luego de los honores, el saludo, etc., se trasladaría a la plaza, donde “se tiene proyectado un apoteótico recibimiento por el pueblo en general”. Ahí estaría aproximadamente 15 minutos, para luego trasladarse al Teatro Morelos, a escuchar el informe, que sería contestado por el diputado Francisco Ramírez Martínez.

Al terminar el evento la comitiva iría al auditorio de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para inaugurarlo, y de ahí seguir al Centro de Desarrollo de la Comunidad No. 1, “el más grande del país”, donde develará la placa y realizará un recorrido. Acto seguido la comitiva iría a inaugurar el Centro Vacacional Alfredo B Bonfil, no sin inaugurar el tanque de almacenamiento de agua potable.

Aproximadamente a las 2:30 de la tarde ocurriría la inauguración y recorrido del balneario de Ojocaliente, y una hora después vendría el traslado al Centro de Convenciones, donde el Gobierno del Estado ofrecerá una comida, “a la que asistirán todos los sectores dinámicos de Aguascalientes”. Posteriormente, en ese lugar hará un recorrido para conocer la exposición de obras a cargo de los gobiernos estatal y Federal. A las 5:30 de la tarde llegará a las instalaciones para expositores de la Feria Nacional San Marcos, que serían inauguradas y recorridas. Después vendría la develación de una placa en el edificio de la Escuela Normal del Estado, de donde pasarían a los edificios de la Dirección General de Tránsito y Policía Judicial para inaugurarlas. A las 7:40 llegarán al área de remodelación del templo de San Antonio y Museo de Aguascalientes, develación de placa y recorrido por las instalaciones a lo que seguiría una visita e inauguración de la plaza del templo de San Diego, para luego ir a Palacio de Gobierno, en donde presenciará el Ferial de Aguascalientes, para luego subir al balcón central de palacio para ver el desarrollo de la Noche Mexicana. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).