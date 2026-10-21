La UAA también tendrá festividad

El Museo Nacional de la Muerte será sede, del 27 de octubre al 2 de noviembre, del festival “Conmemorando a Nuestros Muertos”, organizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), con actividades de música, danza, teatro, cine, fotografía y concursos dirigidas al público en general.

La programación iniciará el martes 27 con una exhibición de xoloitzcuintles y un altar dedicado a las mascotas fallecidas. Ese día también habrá una pasarela de vestuarios inspirados en la Catrina y una presentación de danza polinesia. El miércoles se premiará el concurso de calaveras literarias y habrá música tradicional mexicana.

El jueves 29, estudiantes de la UAA instalarán altares de muertos que permanecerán expuestos hasta el viernes. Para el 30 se programaron una conferencia sobre la necromancia, la inauguración de la muestra fotográfica “Posada entre la vida y la muerte” y el XIII Certamen Internacional de Tunas, con agrupaciones de Países Bajos, Puerto Rico, Colombia y México.

El sábado 31 se presentará la obra “El Fandango Calavera” y comenzará un ciclo cinematográfico sobre distintas representaciones de la muerte. El domingo 1 de noviembre habrá talleres, una función del Ballet Folclórico de la UAA y nuevas proyecciones.

La jornada de cierre, el 2 de noviembre, incluirá la instalación colectiva “Árbol de la muerte: ecos de la memoria”, una degustación de pan de muerto y cine. A las 19:00 horas, la soprano Jazmín Ethel ofrecerá el concierto “La Catrina y sus cantares”.

La universidad informó que los horarios y detalles del programa pueden consultarse en uaa.mx y en las cuentas oficiales de Cultura UAA y del museo.