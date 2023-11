La terna que envió el presidente para sustituir al ministro Arturo Saldívar, ministro que ya renunció a la Suprema Corte de Justicia, es una provocación para que se la rechacen. Y esto suena raro pues cómo el presidente va a mandar para que no suceda, pues lo que el presidente quería es que le dijeran que no, lo que daría pie para atacar a la Corte y decir que los conservadores del PRIAN no quieren dejar pasar a la gente del pueblo, a decir que por eso hay que reformar a la Corte para que el pueblo elija. Va a decir entonces que lo están forzando y va a tener que presentar entonces una segunda terna. La segunda terna a lo mejor será del mismo perfil de gente de su movimiento. Recordemos que para López Obrador la Corte debe ser actor de la transformación, es decir, la Corte como se concibe en la Constitución mexicana es un garante de la legalidad y de la constitucionalidad de las acciones de Gobierno, pero para López Obrador debe ser un aliado de la transformación, son visiones diferentes. Entonces va a presentar una segunda terna y ahí es en donde la oposición tiene que decidir qué hacer, porque si le rechaza la segunda terna, como ya se ha comentado, el presidente tiene mano libre para decidir quién será. En cambio, si le aceptan alguna de las tres propuestas, pues será de alguna forma cómplice, ya veremos lo que pasa, pero creo que al final López Obrador se va a salir con la suya, va a tener un ministro cercano. En un sentido el balance será igual porque Saldívar, el ministro que renunció, era en un sentido cómplice del presidente, la verdad, de tal forma que digamos el balance para la Corte será el mismo, pero me parece que todo esto es un asunto muy penoso, muy degradante para la Corte y es algo desafortunadamente que gradualmente va logrando que el Gobierno vaya capturando la Suprema Corte.

Este movimiento en el tablero político por parte de López Obrador en la Suprema Corte va encaminado a la tan anunciada reforma al Poder Judicial, pues él quiere que los ministros de la Corte sean elegidos por voto popular. Y si vemos el perfil de las tres personas que envió para sustituir a Saldívar, ese es el perfil que él quiere para que sean ministros de la Corte, como diputados judiciales, gente del movimiento, gente con experiencia política, gente de movimientos comunitarios. Pero ese no es el papel de la Corte, la Corte en cualquier país del mundo es la garante de la legalidad de un país. Es decir, no se necesitan activistas, se necesitan conocedores jurídicos de la Constitución. Lo que pasa es que para López Obrador eso no es relevante porque él quiere transformar la realidad a su modo. Entonces esto es simplemente el reflejo del tipo de personas que él quisieraque hubiera en la Corte y por supuesto que por eso hace campaña para que Morena tenga mayoría calificada y si la obtuviese, cosa que parece improbable, pero si la llegase a obtener, López Obrador va a hacer ese cambio en el mes de septiembre de 2024, su último mes en el poder y esto sí podría cambiar dramáticamente la lógica del funcionamiento de la democracia mexicana. Lo anterior será una jugada genial para los intereses del presidente, pero es una jugada pensada con precisión quirúrgica. O sea que esto es parte de su estrategia de cooptación del poder político y claramente esto se permite porque este personaje lamentable y vergonzoso de la vida jurídica del país, Arturo Saldívar, que me parece que es uno de los personajes más lamentables de la política mexicana, porque siendo ministro de la Corte se ha prestado a denigrar a la Corte, se ha prestado a ser palero de López Obrador, se ha prestado a denigrar el papel del Poder Judicial y ha sido lo que detona todo esto y es lo que permite a López Obrador debilitar a la Suprema Corte, que ese es el problema en conjunto que existe. Lo anterior es muy lamentable y penoso y esperamos que el Congreso el próximo año quede balanceado de tal forma de quien sea la presidenta no puedan hacer esto y tengan que mantener la división de poderes y que la Corte siga siendo independiente del poder político y que no sea tan sólo una tremenda Corte al servicio del Poder Ejecutivo.