La Feria sanseacabó. Y se nota.

Bastaba salir a la calle y verle al prójimo, para saber quiénes sí y quiénes no se dieron a la molicie. Los primeros, con la postura de quien acaba de llegar de la Batalla de Verdún y la mirada de quien acaba de regresar de una travesía por el desierto -sin agraviar a esta páramo nuestro-, o de quien acaba de visitar el mismísimo infierno, se quejaban de lo de todos los años: multitudes, falta de infraestructura, inseguridad, precios carísimos, mala calidad…

Queda claro que a mí la fiesta no me atrae más, aunque ese es asunto mío; lo cierto es que la verbena nos puede gustar o no, pero hasta dónde sé a nadie lo llevan a la fuerza; tampoco sé de personas que hayan sido obligadas a invertir allí, o de alguno que hayan llevado arrastrando, o a punta de pistola al Palenque, o a los conciertos, ni a ninguna otra actividad de la zona.

Salvo los que trabajan allí, a veces movidos por la necesidad, el resto, organizadores, inversores, toreros, feriantes, fans de los grupos rascuaches y etcétera, van por puro gusto. Si no es el caso, uno se queda en casa y después paz y luego gloria.

Hoy, un asiduo, hasta daba gracias al mismísimo Jesucristo por el fin de la verbena, como si el buen Nazareno tuviera algo que ver con tales despropósitos; se quejaba de: cansancio, agotamiento, ardor de esófago, hígado graso, de haber gastado una pequeña fortuna… del fiasco del serial taurino, de la reventa, de las multitudes de resentidos que deambulan buscando bulla.

Lo peor de todo este asunto, es que los que tanto se quejan -incluidos los que dicen que se gastaron una millonada en poner un negocio y no ganaron otra cosa que una úlcera-, son los primeros que por allí de enero próximo ya tienen síntomas de ansiedad esperando que pasen las semanas que falten para la nueva edición de los festejos.

Yo me limité a asistir a dos festejos taurinos, por si andaban con el pendiente (que parece que sí que hay gente muy interesada en saber qué y qué no hago); la última vez el sábado pasado, por obra de una amable invitación que no pude y no quise rechazar, más por educación que por ganas de ir a la corrida.

Comí en un restaurante de la zona, ya fuera del perímetro, llegué a la plaza, vi la corrida y al terminar el festejo me regresé a mi casa, donde ya estaba a las 8.30 de la noche tomándome un refresco de toronja con limón, pues en el trance tuve una subida de tensión; recuperado, me fui por casa a un pequeño bar a ver la pelea de box y a las once y pico a dormir. Es por eso que hoy, como desde hace tantos años, cuando se termina la verbena no salgo a la casa como quien va a un desfile de zombies.

De la corrida puedo decir que me gustó el Payo, que me gustó también una faena de Talavante, que de seis animales que salieron ninguno era un toro adulto, que la entrada fue paupérrima para el cartel y que en general no encontré en el espectáculo nada sorpresivo, pues hace mucho que ese asunto perdió la seriedad que tuvo alguna vez. El día que quiero ver un toro de verdad busco uno de Cebada Gaga en Google y allí me pongo a mirarlo y a admirarlo. Punto.

De lo demás no me voy a quejar. No tengo motivo. Ni invertí una fortuna, ni quedé en medio de una multitud de rijosos, ni me apuñalé yo mismo el hígado, ni me gasté lo indecible en bebidas de procedencia ignota, ni tuve que soportar malos olores, ni me sacaron un susto de muerte de madrugada, ni pagué por un trozo de bazofia lo que se paga en un restaurante Michelín.

Mi travesía por el desierto es más bíblica, por decir algo, y mis infiernos nada tienen que ver con multitudes de intoxicados, ni cantantes de narcocorridos, ni nada que se le parezca.

Abur.