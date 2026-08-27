Jorge Ricardo Agencia Reforma

Oaxaca, México: El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Hugo Aguilar Ortiz, admitió que la transformación puede quedarse en simple slogan debido al enorme rezago en la impartición de justicia y por la resistencia de grupos como los empresarios.

«¿Cuál es el signo de los últimos seis o siete años? La transformación, y puede quedarse en eslogan: ‘transformación de la vida pública’, o puede ser realmente oportunidad de cambiar las estructuras del estado y de la sociedad», dijo en una conferencia en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

El presidente de la Corte participó en el festejo por los 200 años de la institución donde él estudió, con una conferencia donde evidenció los atrasos del sistema judicial.

Con cifras de 2024, afirmó que sólo el 93 por ciento de las víctimas de delitos reciben asesoría y del 7 restante apenas el 1 por ciento obtiene sentencia.

«Aun pidiéndole a todos los magistrados, los jueces ‘trabajen 24 horas al día, saquen todos sus asuntos, resuélvanos’, aun en esas condiciones estamos atendiendo el 1 por ciento», dijo.

«La Profeco resuelve más asuntos que los juzgados. Entonces, estamos llamados a responder, ya vimos que la maquinaria no va a cambiar rápido», agregó.

Aguilar Ortiz alertó también de grupos que se oponen al reconocimiento de derechos colectivos, como la consulta a pueblos indígenas.

«Si nosotros decimos consulta, el empresariado dice, ‘¿cómo consulta?'», dijo.

«Todavía hay funcionarios públicos que asumen esa visión, yo le llamo visión patrimonialista. Si alguien dice ‘vamos a darle libertad, dignidad y poder a los pueblos indígenas’, (dicen) ‘¿Cómo al indio le vas a dar recursos? ¿Cómo al indio le vas a dar poder?'», indicó.

El primer presidente de la Corte que fue elegido por voto popular resaltó que en México ha sido necesario la creación de un Tribunal de Disciplina para vigilar a los jueces,

«Desgraciadamente, está muy arraigada la corrupción, la deshonestidad, la falta de principios. Entonces, tenemos todo un equipo que vigila, tenemos todo un equipo que sanciona y luego le ponemos otro equipo que vigila al que vigila. O sea, es una situación difícil en nuestro País», añadió.

«El llamado realmente es para todos, con cargo, sin cargo, a contribuir a una sociedad mejor. Si no, no hay futuro para el País. O sea, en 20 años podemos volvernos a sentar aquí y decir, pues, la situación sigue igual, sigue en el mismo punto en el que lo tomamos, corrupción, nepotismo, todos estos estos vicios que propiciaron la reforma judicial», expresó.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un alumno acusó la falta de maestros y que desde hace un año no han tenido clases en su Facultad, mientras que una mujer de Ocotlán de Morelos denunció un despojo en 2020 y a la fecha ella se metió a estudiar Derecho, va en tercer semestre, pero su caso no avanza.

«No me da vergüenza, voy apenas en el tercer semestre Y estoy segura que terminaré la carrera de Derecho y no se termina. Este (asunto) civil ya va seis años, y estoy segura que termina 2030 y no se resuelve. ¿Por qué tanta demora? No, no sé si por ser indígena o porque me ven muy, pues, acá. Tome nota, mi señor Ministro», dijo.

Aguilar Ortiz respondió que era un caso del fuero común, pero que le pasaría un teléfono al finalizar la conferencia.