José Salvador “N” fue vinculado a proceso por Robo Calificado, luego de ser señalado como uno de los presuntos responsables de irrumpir en un establecimiento comercial de Jesús María, donde habrían sustraído dinero y diversos productos.

Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2026 en una tienda ubicada sobre Camino San Antonio de los Horcones, en el fraccionamiento Santa Paulina. De acuerdo con la investigación, el establecimiento se encontraba cerrado al público cuando el imputado y otro hombre presuntamente dañaron la puerta de cristal para ingresar.

Ya en el interior, José Salvador “N” habría intimidado a una persona y exigido información sobre el dinero resguardado en el negocio. Después se dirigió a la bodega, donde presuntamente tomó efectivo, mientras su acompañante habría hecho lo mismo en las cajas de cobro.

Antes de escapar, ambos también habrían sustraído diversos productos, entre ellos bebidas alcohólicas.

La intervención de elementos de seguridad preventiva derivó en la detención de José Salvador “N”, quien quedó a disposición de la autoridad.

Durante la audiencia inicial, la Juez de Control declaró legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso. Como medidas cautelares, deberá presentarse mensualmente ante la autoridad, además de cumplir restricciones para salir del territorio fijado judicialmente y para acudir a determinados lugares o acercarse y comunicarse con ciertas personas relacionadas con el proceso.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue establecido en dos meses.