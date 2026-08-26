Con la incorporación de dos mil nuevas beneficiarias al programa Tarjeta Rosa, el Gobierno del Estado puso en marcha una jornada de formación integral orientada a fortalecer el liderazgo, la autonomía y la participación comunitaria de las mujeres en la entidad. La estrategia gubernamental busca trascender la entrega de apoyos económicos directos para convertir a las participantes en promotoras activas del desarrollo social en sus localidades.

Durante el acto de apertura, celebrado en la Sala de Conciertos del Ficotrece, la gobernadora Tere Jiménez enfatizó que las beneficiarias desempeñarán un papel clave en la difusión de los programas estatales en las colonias y comunidades, con el propósito de fortalecer el tejido social y ampliar el alcance de las políticas públicas.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social del Estado, Paty Castillo, detalló que la capacitación aborda áreas como el fortalecimiento de la autoestima, la gestión emocional, el reconocimiento de las habilidades individuales y el desarrollo del liderazgo.

La funcionaria puntualizó que, si bien la Tarjeta Rosa contempla la entrega bimestral de un estímulo económico a mujeres líderes, el componente formativo constituye el eje central para consolidar sus proyectos de vida e incidir favorablemente en sus entornos familiares.

En el encuentro también participaron Mayra Castañares Pineda, coordinadora estatal de la estrategia Tarjeta Rosa, así como los ponentes Johjan Loyola y Lili Campuzano, quienes tienen a su cargo la impartición de los contenidos teóricos y prácticos del ciclo de formación.