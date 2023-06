Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(CAMBIOS AL PODER JUDICIAL.- La Gobernadora del Estado envío al Congreso una iniciativa de reforma para una restructuración del Poder Judicial, apenas presentada ya suscitó al menos una denuncia penal de un magistrado que se siente afectado, seguramente no será el único. Me dicen que el proyecto no fue consensuado y que la pretensión de su aprobación fast track recuerda las prácticas de la Cuarta Trastornación. Seguramente ajustes y modificaciones son importantes, pero también seguramente no son urgentes. La prisa no suele ser buena consejera.)

La vocación del presidente de la República además de la política en el peor sentido de la palabra (falaz, marrullero, corrupto, traidor, chantajista, perdulario, granuja) es, según ha quedado demostrado la de saltimbanqui y titiritero. Aunque el aforo todo se extiende a la totalidad de la República, su escenario favorito es el de Salón Tesorería del Palacio Nacional, que habita por modestia ya que se sintió indigno de vivir en la residencia oficial de Los Pinos, por cierto residencia que mandó habilitar el General Lázaro Cárdenas que consideró demasiado ostentoso vivir en un palacio, ya fuera el Nacional o el de Chapultepec.

El salón Tesorería es el lugar ideal, le permite entrar y hacer mutis a la hora que le venga en gana, le colocaron las sillas de la claque y de uno que otro invitado obligado, todos a conveniente distancia para que el presidente no se sienta hostigado, (parece que al presidente le incomoda la cercanía de la gente, siempre procura una sana distancia que el sí es, no es, Estado Mayor, hace mantener, que aunque no existe “se ve, se siente, la Guardia está presente”). Por supuesto Jesús Ramírez (su apuntador, lazarillo, Pepe Grillas y jefe del club de admiradores del Peje) siempre está atento con un batallón de ayudantes para impedir que se acerquen los periodistas, pseudoperiodistas, pseudohumanos y demás caterva al señor presidente, que por añadidura suele terminar abruptamente y retirarse a la carrera para evitar las incómodas preguntas que algunos de los presentes en la mañanera pretenden formular después de las somníferas intervenciones del Peje.

(EL SUELDO DE LOS MINISTROS.- ¿Por qué los ministros de la Corte ganan más que yo? Bueno, contesta tímidamente el auxiliar: “Entre otras razones porque ellos sí lo desquitan”.)

La más reciente puesta en escena del cómico de la lengua, humorista involuntario y difamador voluntario, originario de Macuspana, es el “Entremés de la nunca antes experimentada epopeya democrática, incluido el entierro del dedo, pero clavada de uña, la campaña no campaña para designar al candidato no candidato a la presidencia no presidencia, que será regencia, si se deja, y que llevará el pintoresco título del Promotor del Bienestar o la Honradez Valiente o el Defensor de la Cuarta Transformación o el Gran Elector de la Gazza Ladra”.

Es cierto que sus pasadas puestas en escena han sido sonoros fracasos, todos seguramente recordarán el sainete de la rifa del avión que ni Obama tiene, para terminar viajando en lear jets del Ejército habilitados para transportar al presidente a salvo de la críticas, los reclamos y las imprecaciones de los conservadores, neoliberales, aspiracionistas que suelen viajar en aviones de línea. Por supuesto la ópera que de heroica terminó en trágica, la de la Pandemia, que pese a que el titiritero “nos calló como anillo al dedo”, la planeó como una forma de control y propaganda política a partir de que sólo el gobierno importa y distribuye vacunas, le salió el tiro por la culata: cerca de 800,000 muertes en exceso muestran la tragedia. La comedia musical con himno, tlayudas y papalotes no pasó de ser eso, el aeropuerto que desahogaría al de la Ciudad de México, terminaría atragantando al presidente, uno de sus peores fracasos que, nació muerto y ni los sermones matinales , ni el forzamiento a las aerolíneas, ni el descuento en las tarifas, ni los “chous” de luchadores ha logrado atraer clientela que utiliza los aeropuertos no por la propaganda sino por la utilidad y conveniencia. La superproducción de Dos bocas y un hocico, amenaza ser como algunas de las superproducciones de Hollywood, superfracasos, Cleopatra, por ejemplo. Inaugurada sin estar terminada, en la antesala de la terminación del sexenio y sin producir ni un barril de gasolina es una muestra clara del artífice de los fracasos. Ah, falta por supuesto la gran epopeya del trenecito express, probablemente el fracaso económico más grande, su inversión será impagable.

El tiempo se le agotaba, la producción se desesperaba, la troupe estaba inquieta, todos querían suceder al marionetista y el interés del respetable parecía disminuir, conformado con las pitanzas que fomentan la molicie, vegetaba. Ah, pero no contaban con su astucia, el titiritero a través de las marionetas morenas anunció la puesta en escena más reciente. La campaña que no es campaña, supervisada por lo que quedó del INE, con las estrellas más estrelladas de su cohorte y con dos acoples de misericordia buenos para nada.

El elenco no está para grandes atracciones: La gazza ladra, imagínela haciéndose la simpática y bailando taconazo, un antídoto contra el humor y la alegría; Malcerdo jugando a inteligente, a político, a pescador, a etnólogo, a decente, a barbero (lo mejor que sabe hacer y le salió mal), el candidato de ultratumba al que nadie en su sano juicio le confiaría las llaves de su casa, presumiendo de baños de pueblo pero olvidándose de guardar su reloj Patek Philippe de varios millones de pesos y, como dicen los gringos “last, but yes last” el dotor del Niño de Atocha, menos simpático que un dolor de muelas jugando a ser héroe de la guerra de las galaxias.

Y pensar, que con esos bueyes hay que arar.

(EL QUE TIENE HAMBRE ATIZA LA OLLA.- Leo y releo y Leo va y viene y Veolia viene y va y parece que el nudo no se acaba de soltar. Quizás haría falta un Alejandro Magno que de un tajo lo cortara. En la comodidad de domiciliar el pago del servicio de agua, cuando acordé mi consumo de trescientos pesos se había elevado a veinticuatro mil mensuales, de Veolia hicieron una inspección, corrigieron el flotador y el siguiente mes fue de treinta y dos mil pesos. Ahora ya se cobraron, ya acudí a las instancias municipales y me dicen que me harán una consideración para dejarme un saldo a favor que podré amortizar en más o menos veinte años.)

