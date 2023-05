Estoy contándole de la soprano lírica Laura María Romo Contreras, que el viernes anterior se presentó de manera exitosa con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, en la interpretación de una serie de arias operísticas.

Un día su mamá -siempre las mamás de por medio- le llevó un folleto del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA), que entre otros apoyos, ofrecía becas para estudios en el extranjero, con el requisito de presentar carta de aceptación en alguna escuela. Laura me cuenta que “un amigo me recomendó la Academia de la Voz. Escribí, mandé un vídeo y sí, me aceptaron, me dieron la carta y conseguí la beca. 2 veces la obtuve, aunque no seguidas.

Me quedé en Europa para estudiar, porque me di cuenta… Yo llegué allá pensando que sabía cantar, pero me di cuenta que no. Eso fue muy feo. Es muy doloroso constatar que uno no puede hacer cosas que creía que era capaz. En el coro de la ópera de Aguascalientes me creía mucho, y eso fue doloroso. Lo acepté: eso de que llegues y te digan: no sabe apoyar, no sabe respirar. ¿Qué quiere hacer de su vida? ¿No se quiere regresar a su casa a vender tamales?, prácticamente así. Entonces, no fue fácil, muchas veces salía de mi clase de canto llorando. Pero me sirvió, porque soy cabeza dura y terca. Y no me dejé. Me puse a estudiar y al final ya me tenían chiqueada en la escuela”.

Laura vivió en Torino pero estudiaba en Cuneo, en los Alpes italianos, a una hora en tren de aquella ciudad en la que inició estudios, pero no se acomodó. “Eran grupos muy grandes, un maestro me escuchó y me dijo: tu voz es muy buena. Si quieres que te la traten bien, vete a un conservatorio más pequeño, porque ahí el trato es directamente contigo, más personalizado. Aquí sólo puedo darte 10 minutos al día, mira cuántos alumnos tengo, y sí, me fui a Cuneo, donde mi maestra fue Giovanna de Liso; una bravísima Butterfly”.

La soprano terminó sus estudios, pero en el camino contrajo matrimonio con un italiano y comenzó a hacer audiciones para incorporarse a grupos corales, tanto para solista como para coro, hasta que ganó un puesto en el Coro de la Ópera de Montecarlo, en Mónaco, que dirige la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, y que es donde trabaja desde hace 5 años. Se trata de un puesto que ganó sin que nadie la conociera, aunque antes, su primer trabajo fijo fue en el Teatro Regio, de Torino, a donde se incorporó como extra, habiendo quedado como semifinalista en la audición correspondiente.

“Hoy vivo a 25 kilómetros de Montecarlo, en Niza, Francia, porque Montecarlo es muy caro; carísimo, y es muy difícil encontrar una casa. Voy y vengo todos los días. Un día de estos se me atravesó un jabalí, grandísimo, y salvaje…

El teatro de Mónaco trabaja la temporada de invierno, que va de septiembre a abril. Aparte, trabaja de fijo en el festival de Orange, en Francia, y ahora, con la nueva dirección de Cecilia Bartoli, un año sí y otro vamos a Viena. El año pasado estuvimos en esa ciudad, en el festival Rossini, que dirige Cecilia. El año que entra vamos a Versalles y a Viena, durante el verano. Hemos cantado en Dinamarca, Suiza, desde luego en Italia, Francia, y en alguna ocasión en Omán”.

Este coro, que es privado y que trabaja por temporada, es acompañado por la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, una agrupación pública que trabaja todo el año. El coro canta ópera, aunque probablemente esto cambie, para incluir música sinfónica y oratorios. Está integrado por 40 personas entre hombres y mujeres, 20 y 20, procedentes de todo el mundo, de Bulgaria, Polonia, Argentina, Inglaterra, España, muchos italianos, y Laura, la única mexicana.

“El trabajo es intenso. Cuando estamos en temporada el 80% del tiempo es trabajo, y 20% familia. En un día cualquiera, si no se está cerca de las presentaciones, son 4 horas de estudio, todo el coro en una sala. Está prohibido el teléfono móvil, ni siquiera lo puedes tener encendido. Ensayamos 50 minutos, descansamos 10, otros 50 minutos y así, durante 4 horas. Se estudia la música, el idioma, y luego viene un proceso de memorización.

Si ya se acerca el espectáculo, son ensayos de 8 horas. Ya para entonces te sabes la ópera de memoria y se lleva a cabo el marcaje escénico. Viene entonces una repetición interminable, hasta que todo salga y parezca natural. Nosotros cantamos todo el tiempo, un 80% del tiempo, y en el otro 20% marcamos.

Antes de cantar en el coro de Mónaco teníamos una compañía de ópera donde tuve muchos papeles principales. Cantábamos ópera y opereta y dimos la vuelta por toda Italia. Me encanta la ópera, es muy divertida, ya no necesito ir a fiestas de disfraces, me disfrazo todo el tiempo.

Por cierto que en Torino me tocó cantar ante la Sábana Santa, la última vez que la expusieron, unas Aves Marías. Fue muy impresionante verla. Para mí lo más milagroso fue ver cómo reúne toda esa gente con tanta fe; todo lo que crea. Se sentía una energía tan bonita en la gente con tanta devoción. Eso fue lo que más me encantó”. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).