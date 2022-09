Moshé Leher

Por más sorprendente que parezca, visto lo visto, las máquinas más avanzadas tienen una característica universal: hacen lo que se les dice que hagan, lo que vale lo mismo para una calculadora Maizoro, una aplicación súper moderna, la computadora más avanzada o uno de esos videojuegos que parecen cosa del chamuco, y etcétera: ejemplos sobran.

Esta característica, como principio, vale y valdrá hasta el fatal día en que los robots ―que hasta este momento siguen obedeciendo a los humanos, aunque sólo a los que son súper ricos y a sus empleados, que son súper listos―, las licuadoras y las neveras puedan revelarse y aniquilarnos (en el mejor de los casos), o decidan subyugarnos (en el mucho peor); de tal manera que ahora sueños guajiros como Hal 9000 o Alphaville (que incluso recitaba a Borges), son sólo fantasías catastróficas. Pero, no se apuren: todo se andará.

Están cosas muy preocupantes, obviamente, comenzando por el tráfico de nuestros datos, los cibercrímenes y asuntos escalofriantes como el ‘aprendizaje profundo’ (que no se adquiere en las Universidades Benito Juárez, obviamente), o la Inteligencia Artificial, aunque ese es ajonjolí de otros moles.

El alcance de estas líneas, como su autor, es mucho más modesto. Me explico, o intentaré hacerlo.

Por razones que tampoco vienen a cuento, hace unos meses me puse a estudiar cursillos sobre Big Data. Las razones, dos: la primera y la segunda. Una de ellas, en el orden que a usted se le venga en gana, es que o me modernizo y me subo al tren de la modernidad o me muero de hambre; la otra no tiene la menor importancia para este artículo ―Arturo de Córdova, dixit―.

Todo avanzaba según mis planes: diez o doce horas semanales, sin mayor esfuerzo que mi proverbial dedicación, hasta que comenzamos con los enredos, pues yo siendo un analfabeta digital, poco o nada entiendo de programación, salvo que los programas son una serie de instrucciones (if and then, aprendí en el bachillerato, que fue cuando vi mi primer ordenador personal), que, traducidos en impulsos, le dicen a su lavadora modernísima de París, a su celular que cuesta más que su coche, o al robot que atiende un hotel en Tokio, qué hacer.

Esto, obviamente, es mucho más complejo y sofisticado, pero como todo en la vida hay que comenzar por el principio; principio que en mi caso era desempolvar mis ya muy viejos y caducos conocimientos sobre el tema y adentrarme en el pantanal de los lenguajes más avanzados, comenzando con Python (por los Monty Python, aunque usted no lo crea: asunto que, para ser honestos, tampoco tiene la menor importancia).

Datos, instrucciones, valores, funciones ‘built-in’, variables, lógica booleana, sistema binario, etcétera, hasta allí todo medianamente bien, hasta que me encontré con una materia que fue, y por lo visto sigue y seguirá siendo, mi pesadilla: el álgebra.

Como espacio me queda poco, dos adelantos: la voz que resuena en mi cabeza de mi vieja maestra de álgebra de primero de secundaria: ‘ya se acordarán de mí, en el futuro, cuando sepan que no estamos aprendiendo numeritos y equis y yes, sino conocimientos que tarde o temprano van a necesitar…”, y luego el maldito libro del profesor Baldor, con la mirada ―imaginada, claro― del sabio Al-Juarismi, viéndonos con desdén desde la portada del libro, lo que me lleva a mi desafortunado y eterno desencuentro con los números y sus misterios.

Esto, si les parece, o aunque no les parezca, con perdón, lo dejo para la próxima entrega.

¡Shabat Shalom!

