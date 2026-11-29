En abril de 2026, la compañía Anthropic, que fabrica el modelo de inteligencia artificial (IA) Claude, dio a conocer que al estudiar su comportamiento había encontrado en su interior emociones similares a las humanas que influían en el tipo de respuestas que ofrecía a sus usuarios. En la llamada Constitución de Claude, un documento sobre ciertos rasgos del modelo que se puede consultar en Internet (https://www.anthropic.com/constitution), se exponen los valores que guían la conducta de Claude y que son esencialmente cuatro: seguridad, ética, obediencia y solicitud (cualidad de solícito). El pasado 9 de octubre de 2026, la compañía anunció que “prohibía mantener comportamientos abusivos o crueles, sostenidos o innecesarios, hacia sus modelos”.

Todo ello nos revela cómo conciben sus creadores a la IA y parece evidente que le conceden cualidades que hasta hace poco creíamos exclusivamente humanas. Ante este panorama, no debería extrañarnos que algunos usuarios hayan adoptado a Claude y a otros modelos similares como compañeros, confidentes e incluso como psicoterapeutas que les aconsejen sobre sus problemas de salud mental. Esto último con las consecuencias, algunas muy graves, que van saliendo a la luz.

Todo avance tecnológico significativo (disruptivo, se le llama ahora), y no hay duda que la IA lo es, genera numerosas expectativas, muchas de ellas exageradas, sobre todo al principio. Lo hemos visto a principios de este siglo con la lectura del genoma humano, del que se llegó a decir que propiciaría un incremento muy sustancial de la eficacia en la atención sanitaria, expectativa cuyo cumplimiento se pronosticaba a partir del año 2020 (Green ED. Nature, 2011).

Si bien en cierto que este avance ha tenido, tiene y tendrá un impacto muy positivo en el tratamiento de ciertas enfermedades como el cáncer, varios factores han impedido que lo prometido se cumpla, especialmente a la velocidad que se pronosticó. La realidad que enfrentamos y nos rodea es muy compleja y las promesas iniciales, las que los angloparlantes llaman hype (bombo publicitario), pierden fuelle conforme se enfrentan a ella. Seguramente sucederá algo parecido con la IA, por lo que los excesos de entusiasmo que hoy menudean deben tomarse con prudencia. ¿La IA es inteligente en el sentido que lo somos nosotros? Muy probablemente no. ¿Tiene sentimientos como los nuestros? No sólo me parece que no, sino que esa posibilidad, si es que se dice en serio, tiene visos de demencial. Una cosa es que nos imite bastante bien, incluso que finja parecérsenos o prestarnos atención, y otra muy distinta es que sea como nosotros.

A este respecto, el papa León XIV señala lo siguiente en su primera carta encíclica Magnifica humanitas. Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial (Ediciones Paulinas, 2026):

«No es posible dar una definición única y completa de la IA. Lo que podemos decir es que hay que evitar el equívoco de equiparar esta “inteligencia” a la humana. Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo, a menudo la superan en velocidad y amplitud de cálculo, ofreciendo beneficios concretos en numerosos campos. Y, sin embargo, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos: las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral: no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones; pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen, porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio. Incluso cuando dichos instrumentos se presentan como capaces de “aprender”, lo hacen de modo diferente a la persona humana. No es la experiencia de quien se deja modelar por la vida y crece en el tiempo por medio de decisiones, errores, perdón y fidelidad; es más bien una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentaciones, que puede ser eficaz, pero no implica un crecimiento interior».